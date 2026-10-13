ماريون كوتيار رئيسةً للجنة تحكيم الدورة الـ23 من مهرجان مراكش السينمائي

اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش النجمة الفرنسية ماريون كوتيار، الحائزة على جائزة الأوسكار، لرئاسة لجنة تحكيم دورته الثالثة والعشرين، التي تُقام في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2026.

وعبرت كوتيار عن سعادتها بهذا الاختيار، مشيرةً إلى أنها تواظب على حضور المهرجان منذ انطلاقته، وأنها عاشت فيه لحظات مميزة والتقت أشخاصًا تركوا لديها ذكرى طيبة. وأكدت أن دعم السينمائيين في بداياتهم أمر جوهري، ويمثل جزءًا أصيلًا من هوية المهرجان.

وتتولى اللجنة، برئاسة كوتيار، منح جائزة النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة المتنافسة في المسابقة الدولية، التي تقتصر على الأعمال الأولى والثانية لمخرجيها.