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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الإقبال على منتدى مصر 2026

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
محمود محسن

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تلقي منتدى مصر 2026 أكثر من 61 ألف طلب للتسجيل والمشاركة في جلساته المقرر انعقادها خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، موضحًا أن باب التسجيل أُغلق يوم الاثنين الماضي.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للمنتدى تجاوز 52 ألفًا، مؤكدًا أن تقديم طلب المشاركة لا يضمن الحصول على دعوة للحضور، في ظل محدودية الأماكن المتاحة التي تتراوح بين 8 آلاف و8 آلاف و500 مشارك، وفقًا لطبيعة الجلسات المختلفة طوال أيام الفعالية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الجهات المنظمة تتولى مراجعة الطلبات المقدمة لاختيار المشاركين وفق معايير تستهدف تحقيق التوازن في تمثيل شرائح المجتمع المصري، إلى جانب مراعاة أسبقية التسجيل، بما يتوافق مع الأهداف التي يسعى المنتدى إلى تحقيقها.

 اهتمام المواطنين 

وفيما يتعلق بأبرز القضايا المطروحة، أكد عادل أن التعليم جاء في مقدمة الموضوعات التي حظيت باهتمام المتقدمين، حيث سجلت الجلسة المخصصة لهذا الملف أكثر من 15 ألفًا و500 طلب، بنسبة تقارب 25% من إجمالي طلبات المشاركة، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين والأسر المصرية بتطوير المنظومة التعليمية.

المستشار محمد عادل مجلس الوزراء المنصة الإلكترونية المجتمع المصري المتقدمين

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