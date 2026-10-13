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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 اختبار لقدرة الاقتصاد على تحويل الاستثمارات إلى فرص عمل ونمو مستدام

النائب جرجس لاوندي
النائب جرجس لاوندي
حسن رضوان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة لطرح مسارات جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الاستثمارات إلى تعظيم أثرها المباشر في حياة المواطنين.

وأوضح لاوندي أن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية تفرض ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال، مع توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، ويوفر قاعدة أكثر استقرارًا للنمو والتشغيل.

تعظيم العائد من الاستثمارات.. أولوية المرحلة المقبلة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يُقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها أو قيمة الاستثمارات التي تدخل السوق، وإنما بقدرتها على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الاستفادة من البنية التحتية التي أنجزتها الدولة تمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة، شريطة توظيف هذه الإمكانات في دعم الصناعة والأنشطة الإنتاجية والخدمات الواعدة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا واضحًا، وتوفر فرص تشغيل مستدامة، وتدعم الترابط بين القطاعات المختلفة، بما يجعل الاستثمار أداة مباشرة لدفع التنمية وليس مجرد مؤشر على حجم النشاط الاقتصادي.

القطاع الخاص محرك رئيسي لزيادة الإنتاج

وأكد لاوندي أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لما يمتلكه من قدرة على التوسع في الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار، لافتًا إلى أن تعزيز دوره يتطلب استمرار تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتيسير استخراج التراخيص، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن إزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الإنتاجية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو ومواجهة التقلبات الخارجية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوابة لتشغيل الشباب

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة مهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، نظرًا لدورها في توفير فرص العمل، وتشجيع المبادرات الإنتاجية، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن دعم هذه المشروعات يجب أن يتكامل مع تسهيل حصولها على التمويل، وتحسين فرص تسويق منتجاتها، وربطها بسلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات الكبرى، بما يساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج والتحول إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة والاستمرار.

وأكد أن الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم يمثلان عنصرين أساسيين لضمان استفادة الاقتصاد من الفرص الجديدة، وتحقيق توافق أفضل بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب.

تنمية المحافظات ضرورة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات

وشدد لاوندي على أهمية توسيع نطاق الاستثمارات خارج المراكز الاقتصادية التقليدية، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتوجيه المشروعات إلى المناطق التي تمتلك فرصًا واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

وأشار إلى أن توزيع الاستثمارات بصورة أكثر توازنًا يسهم في توفير فرص عمل محلية، والحد من التفاوت في فرص التنمية بين المحافظات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق المختلفة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويزيد من استفادة المواطنين من ثمار النمو.

مخرجات المنتدى يجب أن تتحول إلى خطط قابلة للتنفيذ

وأكد عضو مجلس النواب أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 ستتحدد بقدرته على تحويل النقاشات والمقترحات إلى أولويات اقتصادية واضحة، تتضمن آليات تنفيذ محددة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بمتابعة النتائج وتقييم أثر السياسات على الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط الخطط الاقتصادية باحتياجات السوق الفعلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار والإنتاج، مع متابعة مدى انعكاس المشروعات على فرص العمل والدخل ومستوى الخدمات.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي للتنمية الاقتصادية هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة، قادر على جذب الاستثمارات وتعظيم عوائدها، وتوفير فرص أفضل للمواطنين، مشددًا على أن نجاح منتدى مصر 2026 يرتبط بقدرته على تقديم رؤية عملية تجعل الاستثمار محركًا للنمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة ودعم مستقبل الأجيال القادمة.

منتدى مصر 2026 تحويل الاستثمارات نمو مستدام

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