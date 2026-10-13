"أحمد التويزي".. رئيسا جديدا لمجلس النواب المغربي

فاز أحمد التويزي القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة"، اليوم الثلاثاء، برئاسة مجلس النواب المغربي، بوصفه مرشح الأغلبية، وذلك بعد حصوله على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمرشح المعارضة، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" ورئيس فريقه النيابي الجديد، إدريس الأزمي الإدريسي.

وتولى التويزي رئاسة حزب "الاصالة والمعاصرة"” في الولاية التشريعية المنتهية بين 2021 و2026.

وأعلن رئيس الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للهيئة النيابية، بعد نهاية عملية الفرز، أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 369 صوتاً، منها 279 صوتاً صحيحاً و90 ملغيا، حيث نال منها القيادي في "الأصالة والمعاصرة" 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً للقيادي في "العدالة والتنمية".

ويأتي انتخاب رئيس مجلس النواب، أي الشخصية الثالثة في هرم السلطة المغربية، نظرياً ودستورياً، بعد الملك ورئيس الحكومة، ضمن مسار إعادة هيكلة المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي.

