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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تأثر البلاد بـ منخفض جوي يؤدي إلى تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مصحوباً بسقوط أمطار متفرقة تمتد لتشمل القاهرة الكبرى وعدداً من المحافظات.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بـ منخفض جوى فى طبقات الجو العليا اعتبارا من غد الأربعاء حتى يوم السبت المقبل، يصاحبه نشاط رياح غربية وجنوبية غربية موجودة على سطح الأرض.

المنخفض الجوي سيبدأ في التأثير التدريجي

وأوضحت الأرصاد أن المنخفض الجوي سيبدأ في التأثير التدريجي على البلاد، حيث تتزايد فرص تشكل السحب الركامية والماطرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، قبل أن تمتد لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء.

وأضافت الهيئة أن حالة عدم الاستقرار ستشهد نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الشعور برودة الطقس ويثير الأتربة في بعض المناطق المكشوفة، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحذرت الأرصاد المواطنين والسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية نظراً لتكون الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تساقط الأمطار وتغير درجات الحرارة.


وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أيضًا شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، بما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أكدت أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل الممتدة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية حتى بلطيم، مع تراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4.5 متر.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستتركز على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، وعلى فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا لتكوّن بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها احتمال ضعيف جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10% على بعض المناطق.

وشددت على أهمية اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع الالتزام بالقيادة بهدوء على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة أو الشبورة المائية.

الأرصاد منخفض جوي درجات الحرارة أمطار القاهرة الكبرى المحافظات التأثير التدريجي

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