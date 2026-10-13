الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. انخفاض الحرارة ليلًا والصغرى في القاهرة 20 درجة

مع استمرار الأجواء الخريفية في مختلف أنحاء الجمهورية، تتباين درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، تنشط الشبورة المائية على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة، مع احتمالات لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى الرعدية على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتأتي هذه التغيرات الجوية لتفرض ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والاستعداد للفروق الملحوظة في درجات الحرارة على مدار اليوم.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. والصغرى في القاهرة 20 درجة

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية مع اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضح القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن الأجواء تصبح معتدلة في بداية الليل وتميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر.

وأشار محمود القياتي إلى أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة تسجل 20 درجة مئوية، وهو ما يتطلب الانتباه إلى التغيرات الجوية خلال ساعات الليل، خاصة مع الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وأوضح أن درجات الحرارة تختلف من منطقة إلى أخرى، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في محافظاتهم، والاستعداد للأجواء المائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وحذر القياتي من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ونصح قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

وأوضح القياتي أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وأقصى جنوب الصعيد، إلى جانب مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

وأضاف أن بعض السحب قد تظهر على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين اليوم

وناشد القياتي المواطنين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والانتباه إلى التغيرات في درجات الحرارة خلال اليوم، خاصة عند الخروج في ساعات الليل والصباح الباكر.

وشدد على أهمية الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، ومتابعة تطورات الحالة الجوية في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، تجنبًا لأي مخاطر مرتبطة بتراجع الرؤية أو نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.