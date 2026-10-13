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أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 تغيرات في الأجواء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي كشفت عن توقعات درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، إلى جانب تحذيرات من الشبورة المائية على عدد من الطرق خلال ساعات الصباح وفقاً لما ذكره برنامج صباح الخير يا مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وتسود أجواء معتدلة الحرارة خلال أول الليل، تميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى اختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

فرص سقوط أمطار رعدية في بعض المناطق

وتشير خرائط الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وأقصى جنوب الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

وتبلغ نسبة حدوث الأمطار المتوقعة في هذه المناطق نحو 30%، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هل تسقط أمطار على القاهرة الكبرى؟

وتوقعت الهيئة ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتقدر احتمالات سقوط الأمطار في هذه المناطق بنحو 10% تقريبًا، وفقًا لخرائط الطقس المعلنة.

نشاط الرياح وتأثيره على الأجواء

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بما يسهم في تلطيف الأجواء في الأماكن الظليلة وخلال فترات الليل.

ونصحت التوقعات بمتابعة البيانات الجوية الرسمية، خاصة مع اختلاف الظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى، والانتباه إلى الشبورة المائية وفرص الأمطار في المناطق المحددة.

الطقس الارصاد حالة الطقس

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