شبورة ورياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

تشهد حالة الطقس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، استمرار الأجواء الخريفية المائلة للحرارة والحارة نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، وسط توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح واحتمالية حدوث ظواهر جوية مصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق.

حالة الطقس الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات الليل، ليسود طقس معتدل في أوله، يميل إلى البرودة في آخره وخلال الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار: تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وأقصى جنوب الصعيد، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب سيناء وخليج العقبة، وذلك على فترات متقطعة.

تكون السحب: تظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تقدر بنحو 10%.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة في الأماكن المظللة وخلال فترات الليل.

تحذير من السحب الرعدية ونشاط الرياح

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالية مصاحبة السحب الرعدية لبعض الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر، إذ قد ينتج عنها:

نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

حدوث ضربات برق بالتزامن مع السحب الرعدية في المناطق المتأثرة.

وناشدت التوقعات المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار الرعدية، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

وفقا لبيانات درجات الحرارة الواردة، تسجل العظمى والصغرى في عدد من المدن ما يلي:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 30 درجة 20 درجة

الإسكندرية 30 درجة 20 درجة

الإسماعيلية 31 درجة 19 درجة

مطروح 32 درجة 20 درجة

شرم الشيخ 34 درجة 26 درجة

أسوان 38 درجة 23 درجة