الأرصاد: تأثر البلاد بمنخفض جوي بدءا من الغد.. مع فرص سقوط أمطار

قالت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر إنه سيكون هناك تباين في الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد غدًا الأربعاء بين ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، فيما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية وارتفاعًا للأمواج قد يصل إلى 4.5 متر.

وأضافت شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البلاد ستبدأ غدًا التأثر بمنخفض جوي يمتد تأثيره إلى معظم المحافظات، وتتباين ظواهره الجوية من منطقة إلى أخرى، لتشمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، واضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، فضلًا عن فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على محافظة مطروح.

وتابعت "أن درجات الحرارة سترتفع غدًا بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر".

وأوضحت أن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر الجوية المصاحبة للمنخفض، إذ تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى أقل من ألف متر في مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مع هبات رياح قد تصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أيضًا شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، بما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أكدت أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل الممتدة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية حتى بلطيم، مع تراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4.5 متر.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستتركز على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، وعلى فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا لتكوّن بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها احتمال ضعيف جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10% على بعض المناطق.

وشددت على أهمية اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع الالتزام بالقيادة بهدوء على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة أو الشبورة المائية.

وأكدت ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ضوء تعدد الظواهر الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي واختلاف تأثيراتها من محافظة إلى أخرى.