البنك المركزي: 10.3% زيادة سنوية في الإيرادات السياحية

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 10.3% خلال العام المالي الماضي وذلك علي أساس سنوي.

وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن العام2025/2026 الماضي ، عن وصول الإيرادات السياحية 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار في الفترة المناظرة له.

إيرادات قناة السويس

قال التقرير إن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس ارتفعت بنسبة 21.6% علي أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 3.6 مليار دولار خلال العام السابق.

أرجع التقرير تلك الزيادة بالتزامن مع ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 22.4%، لتصل إلى 590.8 مليون طن، وزيادة عدد السفن العابرة بنسبة 9.8%، ليسجل نحو 13.6 ألف سفينة.

تحويلات المصريين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6%، لتسجل نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال العام السابق، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال العام السابق.

أوضح التقرير عن ارتفاع صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 12.2 مليار دولار خلال العام السابق .