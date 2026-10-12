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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: حظر تعاملات شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر بحظر منح أو تجديد أي استخدامات للتسهيلات الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

https://www.elbalad.news/7133978
 

وجاءت التعليمات نتيجة  إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ ١٦ سبتمبر 2026 بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات بنشاط التمويل الاستهلاكي وحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة بما في ذلك الفضة والبلاتين .

تفاصيل التعليمات

شددت تعليمات نائب محافظ البنك المركزي المصري، طارق الخولي؛ الموجهة لرؤوساء البنوك بانه ينبغي تصفية اي مديونيات قائمة في هذا الشأن دون إعادة استخدامها، مع مراعاة الاستمرار في الحصول على خطاب الهيئة المنصوص عليه بالكتاب الدوري المؤرخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

جاءت تعليمات البنك المركزي نتيجة لكتاب دوري مؤرخ في سبتمبر قبل الماضي؛ بشأن حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف منح تجديد تسهيلات ائتمانية، عمليات التوريق لدى الشركات الخاضعة لرقابتها يفيد التزام تلك الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات ادارية.

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