قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات
مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها
خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر
تقرير: محطة "تحيا مصر 2" نقلة نوعية نحو التحول المحوري إلى تجارة الترانزيت
الصين تعزز إجراءاتها على الحدود بعد الاشتباه بوفاة شخص بالطاعون في روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 46.6 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع  العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، بمعدل نمو 25.4%، ليصل إلى نحو 46.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 37.1 مليار دولار خلال العام السابق، بما ساهم في زيادة العجز بحساب المعاملات الجارية.

وأرجع  تقرير مؤشرات أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي، هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة قيمة الواردات السلعية غير البترولية بمعدل أكبر من نمو الصادرات، في ظل ارتفاع احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة، بما يشمل السلع الوسيطة المستخدمة في العملية الإنتاجية.

الواردات غير البترولية ترتفع إلى 83.9 مليار دولار

وسجلت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية زيادة بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل نمو 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار دولار خلال العام السابق.

وقال التقرير إن تلك الزيادة تركزت  في واردات السلع الوسيطة، التي استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية. وتكتسب هذه الواردات أهمية اقتصادية باعتبارها أحد مدخلات العملية الإنتاجية، إذ يمكن أن تسهم في دعم النشاط الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

الصادرات غير البترولية تسجل 37.3 مليار دولار

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، بمعدل نمو 7.8%، لتصل إلى نحو 37.3 مليار دولار، مقابل 34.6 مليار دولار خلال العام السابق.

وبحسب التقرير فقد أظهرت الصادرات نموًا في صادرات عدد من السلع، أبرزها الخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، إلى جانب الفواكه الطازجة أو المجففة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو الصادرات غير البترولية لم يكن كافيًا لمعادلة الزيادة في الواردات، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنحو 12.1 مليار دولار، مقابل زيادة الصادرات بنحو 2.7 مليار دولار، وهو ما أسهم في اتساع العجز التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار.

البنك المركزي المصري أداء ميزان المدفوعات عجز الميزان البترولي احبار مصر حساب المعاملات الجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط

وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يستعرض رؤى الخبراء لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في المؤتمر الرابع للكنائس العربية بالولايات المتحدة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد