تجاوز الـ52 جنيها.. سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم

صعد سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري مسجلا اليوم نحو 52.53 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الدولار نهاية تداولات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

ارتفاع أسعار الدولار اليوم في البنوك

ارتفع سعر للدولار اليوم في بنوك الكويت الوطني،بنك نكست (NXT) والعقاري المصري العربي مسجلا سعر الشراء 52.60 جنيه، و 52.70 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

وزاد سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر ليصل إلي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

أسعار متقاربة للعملة الخضراء

وتساوي سعر الدولار في بنوك المصرف العربي ،المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، اتش اس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبوظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس وبيت التمويل الكويتي ليسجل حوالي52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB) لنحو 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار

واستقر سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

52.59 جنيه.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

52.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

52.60 جنيه.