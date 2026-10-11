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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود جماعي.. أسعار الدولار تعاود الارتفاع مجددا بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي

عاودت أسعار الدولار الارتفاع مجددا خلال تعاملات اليوم، الأحد 11-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

أسعار الدولار اليوم 

وشهدت أسعار الدولار هدوءا نسبياً في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك نكست  52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.   

 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل   52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في المصرف العربي  52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

سعر الدولار بنك مصر  52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.     

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