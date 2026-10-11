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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر  ليبتعد عن أدنى مستوياته في 10 جلسات التي سجلها خلال هذا الأسبوع، بدعم من التعافي الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي.

وعاودت أسعار الذهب مجددا عقب انهيار شهدته تعاملات الاسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الاحد 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 11َ-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4194 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7029 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.200 جنيه.

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