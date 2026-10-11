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شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

يتسأل العديد من المواطنين المهتمين بالتقديم على شقق الايجار المنتهى بالتملك، هل يعاد تقييم الوحدات السكنية المطروحة بنظام الايجار المنتهي بالتملك والمطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والبالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية .

تقييم سعر الوحدة السكنية

حسمت هيئة المجتمعات العمرانية الجدل، حيث اكدت أنه لا يعاد تقييم الوحدة والالتزام الوحيد هو سداد القيمة الايجارية الشهرية التي تزيد بنسبة 10% سنويا فقط.

وأشارت إلى أنه من بداية التخصيص والاستلام تصبح الوحدة مملوكة مبدئيا للمخصص له، وتصبح الملكية نهائية بانتهاء المدة الايجارية 20 عاما .

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالًا كبيرًا خلال اليوم الأول من فتح باب التقدم لـ10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع «مسكن» بالهوية الرقمية نحو 71760 مواطنًا، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية نحو 2122 حجزًا، وبلغ عدد الحجوزات المدفوعة نحو 564 حجزًا.

التقديم على مسكن

ويستمر التقدم من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026، وهو ما يتطلب أيضًا إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتأكد من هوية المتقدم.

5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، بواقع نحو 5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن»، عبر الرابط: https://reserve.newcities.gov.eg/، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، كما يتوجب على المتقدمين إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتمكن من التقدم عبر الرابط: https://digital.gov.eg/.

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