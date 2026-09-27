قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي يوسف: عرضنا على وزير المالية مد مهلة التسجيل على تطبيق الضرائب العقارية بعد رصد مشكلات به
دوري الأمم الأوروبية| جيسوس يكشف سر غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي لمواجهة النرويج
أستاذ علوم سياسية: رفض المبادرة الإيرانية لا يغلق باب التفاوض حول مضيق هرمز
خلافات متصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا.. مستشار السفارة الإريترية يكشف تفاصيل الصراع وأزمة الموانئ
مستشار السفارة الإريترية يحذر من التداعيات المتسارعة في إثيوبيا
بلومبرج: سباق خلافة لاجارد.. 4 سيناريوهات محتملة لقيادة البنك المركزي الأوروبي
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة.. هل متاح للمطلقات؟
العميد عبده مجلي: غارات جوية للقوات اليمنية دمرت عددًا من مواقع الحوثيين في تعز
وظائف المونوريل 2026 .. الشروط وآخر موعد للتقديم والتخصصات
الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت ودياً
مستشار السفارة الإريترية: أطماع إثيوبيا في الموانئ «إعلان حرب».. وتيجراي تسعى لتقرير المصير
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سكن لكل المصريين 9.. غدًا | بدء الحجز في 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية
وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة تحميل كراسة شروط الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار والحجز ، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غدٍ الاثنين 28 سبتمبر 2026، عبر منصة مصر الرقمية.

يأتي الطرح ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة كراسة الشروط والحجز تستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ويستطيع جميع المواطنين التقدم، بما في ذلك ذوو الهمم، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

ويتضمن الطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة بين وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ووحدات سكنية بالمحافظات، إلى جانب وحدات بالمدن الجديدة.

مساحات تتراوح بين 96 و100

وتشمل الوحدات المطروحة ضمن المبادرة 3280 وحدة بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في عدد من المحافظات، من بينها الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا الشرقية.

طرح 8,464 وحدة سكنية بالمحافظات

كما يتضمن الطرح 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بالإضافة إلي 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بمحافظة المنيا  و3,256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بينها أكتوبر الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والمنيا الجديدة، والفشن الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، مع طرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

الايجار شقق الايجار شقق وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 9 أكتوبر الجديدة العبور الجديدة حدائق العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

غدًا يبدأ الحجز| شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. القيمة الشهرية وشروط التقديم

منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

نائب وزيرة الإسكان يتابع خطط التشغيل والأداء التجاري وتعظيم الاستفادة من الأصول بمحافظة البحر الأحمر .. صور

كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالموبيل

كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالموبيل

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد