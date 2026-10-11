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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

81.3% من الأسر المصرية تستخدم الإنترنت.. كم أسرة تشتري أون لاين؟

التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية
آية الجارحي

كشف مسح ميداني لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي حصل “صدى البلد” على نسخه منه، عن استخدام 81.3% من الأسر المصرية للإنترنت، مقابل 18.7% لا تستخدمه،  فيما بلغت نسبة الأسر التي تعتمد على التجارة الإلكترونية في الشراء 16.8%، مقابل 83.2% لا تستخدمها لهذا الغرض.

 16 ألفًا و523 أسرة 


وأوضح المسح، الذي شمل 16 ألفًا و523 أسرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب مسح 14 ألفًا و16 منشأة، أن الدراسة تستهدف قياس حجم التجارة الإلكترونية في مصر، ورصد أنماط استخدامها لدى الأسر والمنشآت، وتحديد أبرز المعوقات التي تواجه انتشارها.
 

اعتمدت المنهجية الميدانية على عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، جرى سحبها من إطار العينة الأساسية لعام 2020، لرصد حجم التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

وسائل التواصل الاجتماعي

وأظهرت البيانات أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في مقدمة أغراض استخدام الإنترنت لدى الأسر، بنسبة بلغت 93.2%، تليها مشاهدة الأفلام والألعاب بنسبة 62.4%، ثم الترفيه بنسبة 37.3%، واستعراض المحتوى العام بنسبة 31.2%.

استخدام الإنترنت للتسوق


كما بلغت نسبة استخدام الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت 17.1%، وللبريد الإلكتروني 6.6%، وعمليات البحث المتعلقة بالعمل 4.9%، والبحث عن فرص عمل أو وظيفة 3.4%، وأغراض العمل 2.1%.



الملابس في صدارة المشتريات الإلكترونية


وعلى مستوى الأسر التي تستخدم التجارة الإلكترونية في الشراء، تصدرت الملابس قائمة السلع الأكثر شراءً عبر الإنترنت بنسبة 77.4%، تلتها الأحذية والحقائب بنسبة 32.4%، ثم الإكسسوارات والساعات بنسبة 23.8%.


وجاءت المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 17.5%، والأدوية والمكملات الغذائية بنسبة 12.8%، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها بنسبة 8.5%، بينما سجلت الأجهزة الكهربائية 7.1%.

أعلى نسبة لاستخدام التجارة الإلكترونية


وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت محافظة الإسماعيلية أعلى نسبة لاستخدام التجارة الإلكترونية في شراء الملابس، بواقع 100% وفقًا للمؤشرات الواردة في المسح، تلتها محافظة الشرقية بنسبة 93.2%.

شراء الأحذية والحقائب


وفي شراء الأحذية والحقائب، بلغت النسبة 50% في الإسماعيلية و48.9% في القاهرة، بينما سجلت الإكسسوارات والساعات 36.8% في الدقهلية و32.7% في القاهرة.


الإنفاق الشهري على التجارة الإلكترونية

 

التوزيع النسبي للأسر طبق لتأثير إنفاقها الشهري من عمليات الشراء من خلال التجارة الالكترونية،، 41% من الأسر التي تأثر إنفاقها الشهري من الشراء عن طريق التجارة الالكترونية، و59% من الاسر التي لم يتأثر إنفاقها الشهري من الشراء عن طريق التجارة الالكترونية.

يستهدف المسح التعرف على حجم الإنفاق على السلع والخدمات عبر الإنترنت لدى الأسر والمنشآت، وقياس نسبة الإنفاق على المشتريات الإلكترونية من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري، فضلًا عن تحديد مزايا التجارة الإلكترونية ورصد المعوقات التي تحد من انتشارها.


 

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