بمناسبة اليوم العالمي للبريد.. 13.4% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2025 / 2026‏

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 8 / 10 / 2026 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام ويوافق هذا تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء مع مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم لتلبية الاحتياجات ليصبح البريد بذلك منفذاً رئيسياً للاتصال بالعالم الرقمي محققاً التغيير والشمول والمرونة المنشودة.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " شبكة بريدية واحدة، إمكانات لا متناهية " مما يجعل البريد أحد أكبر النظم العالمية كقوة استثنائية لشبكة بُنيت على مدى أجيال وماضية في التطور.

أهم المؤشرات ما يلي:

• تضم شبكة البــريد العـالمية أكثر من 660 ألـف مكتب حـول العـالم ونحو 4,6 مليـون موظـف مدعومين بالتكنولوجيا الرقمية والشراكات الدولية مما يجعل مؤسسة البريد نقطة اتصال شاملة للأفراد والشركات والحكومات علـى حد سواء.

قيمة المعاشات المنصرفة

• بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 227.2 مليار جنيه عام 2025 / 2026 مقابل 200.4 مليار جنيه عام 2024 / 2025 بزيادة بلغت نسبتها 13.4%.

المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد المصري

• بلغت قيمة المبـــالغ المــودعة فـي صندوق توفــــير البريــد المصري 260,2 مليـار جنيه عـام 2025 / 2026 مقابــــل 166,2 مليار جنيه عام 2024/2025 بزيادة بلغت نسبتها 56,5٪.

المبـالغ المـودعة بالحسابــات الجــارية

• بلغت قيمة المبـالغ المـودعة بالحسابــات الجــارية 354,9 مليـار جنيه عـام 2025/ 2026 مقـابـل 367,8 مليـار جنيه عام 2024 / 2025 بانخفاض بلغت نسبته 3,5 ٪.

قيمـة الطوابع المبــــاعـة والنمــــــــاذج بالوحـــــدات البــــريديــة

• بلغـــــت قيمـة الطوابع المبــــاعـة والنمــــــــاذج بالوحـــــدات البــــريديــة 410,6 مليـون جنيه عـــام 2025 / 2026 مقـــــابل 382,5 مليـون جنيــه عــام 2024 / 2025 بزيادة بلغت نسبتها 7,3 ٪.

• بلــغ عــــــدد مكــــــاتب الخدمــــــــــــــات البــريدية الحكــــومية 4651 مكتـــــب عـــــام 2025/ 2026 مقابـــــــــل 4719 مكـــتــب عـــام 2024 / 2025 بانخفاض بلغت نسبته 1,4 ٪.

• بلغت قيمة مبيعات بطاقات خدمة الـ "ايز ى باي" بالمكاتب البريدية 112,7 مليون جنيه عام 2025 / 2026 مقابــــل 101,9 مليون جنيه عام 2024 / 2025 بزيادة بلغت نسبتها 10,6%.