مصر وكوريا الجنوبية.. صادرات تنمو والاستثمارات تقفز 43.5% لتتجاوز 413 مليون دولار

في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى توسيع حضور منتجاتها في الأسواق الآسيوية، كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بالتزامن مع نمو واضح في الاستثمارات الكورية داخل السوق المصرية، رغم استمرار تفوق الواردات الكورية على الصادرات المصرية بفارق كبير.

وتعكس أرقام التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الفترة الأخيرة صورة متباينة للعلاقات الاقتصادية، فبينما سجلت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا.



58 مليون دولار صادرات مصرية خلال 8 أشهر

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 58 مليون دولار، مقارنة بـ53 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 9.4%.

وفي المقابل، تراجعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 874 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 920 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بانخفاض بلغ نحو 5%.

كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية إلى 816 مليون دولار، مقارنة بـ867 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت نحو 5.9%.

الأغذية والوقود في صدارة الصادرات المصرية

وعند النظر إلى طبيعة المنتجات المصرية التي وجدت طريقها إلى السوق الكورية، جاءت نفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات في مقدمة مجموعات السلع المصدرة، بقيمة بلغت 22 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2026.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الثاني بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت محضرات المكرونة والمقرمشات نحو 3 ملايين دولار.

كما بلغت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته نحو مليوني دولار، وهي القيمة نفسها التي سجلتها صادرات الفواكه والأثمار الصالحة للأكل.

وتشير هذه الأرقام إلى تنوع نسبي في المنتجات المصرية الموجهة إلى السوق الكورية، مع استمرار الحاجة إلى زيادة حجم الصادرات وفتح المجال أمام مزيد من المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة.

الآلات والسيارات تتصدر الواردات الكورية

وعلى الجانب الآخر، حافظت المنتجات الصناعية والتكنولوجية الكورية على النصيب الأكبر من الواردات المصرية، حيث جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية وأجزاؤها في صدارة أهم مجموعات السلع المستوردة، بقيمة بلغت 250 مليون دولار.

وحلت السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها في المرتبة الثانية بقيمة 143 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بنحو 99 مليون دولار.

كما بلغت قيمة واردات الحديد والصلب ومصنوعاته نحو 92 مليون دولار، فيما سجلت واردات المكونات الأصلية المستخدمة في تصنيع السيارات نحو 37 مليون دولار.

وبذلك تكشف خريطة التجارة بين البلدين عن استمرار الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات، إذ بلغ العجز التجاري المصري مع كوريا الجنوبية نحو 758 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، رغم تحسن الصادرات المصرية بنسبة 9.4%.

الاستثمارات الكورية تقفز 43.5%

وفي المقابل، حملت مؤشرات الاستثمار تطورًا أكثر إيجابية، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر إلى نحو 413.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 288.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 43.5%.

ولم يقتصر النمو على الاستثمارات الكورية في مصر، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في كوريا الجنوبية إلى 296.9 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ179.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بنمو بلغ نحو 65.3%.

وتعكس هذه الزيادة المتبادلة توسعًا في المصالح الاقتصادية بين القاهرة وسيول، خاصة مع توجه البلدين إلى تعزيز التعاون الاستثماري إلى جانب العلاقات التجارية التقليدية.

تراجع تحويلات المصريين في كوريا

وفي ملف تحويلات العاملين، سجلت تحويلات المصريين العاملين في كوريا الجنوبية تراجعًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت نحو 5.9 مليون دولار، مقابل 7.7 مليون دولار خلال العام المالي السابق، بانخفاض قدره نحو 23.4%.

في المقابل، حافظت تحويلات العاملين الكوريين في مصر على استقرار نسبي، بعدما سجلت نحو 4.81 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 4.84 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

3 آلاف مصري في كوريا

وتشير البيانات إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 109.6 مليون نسمة في أكتوبر 2026، مقابل 51.6 مليون نسمة في كوريا الجنوبية.

وفيما يتعلق بالجالية المصرية في كوريا الجنوبية، قدرت البعثة المصرية عدد المصريين الموجودين هناك بنحو 3 آلاف مصري حتى نهاية عام 2025.

علاقات اقتصادية تبحث عن توازن جديد

وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن العلاقات المصرية الكورية الجنوبية تشهد تحركًا في أكثر من اتجاه؛ فالصادرات المصرية سجلت نموًا، والاستثمارات الكورية في مصر ارتفعت بصورة ملحوظة، كما زادت الاستثمارات المصرية في كوريا الجنوبية.