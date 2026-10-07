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رئيس كوريا الجنوبية: سعداء بزيارة الرئيس السيسي الأولى لبلدنا.. أهلاً بكم ضيفًا عزيزًا في «سول»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس كوريا الجنوبية: سعداء بزيارة الرئيس السيسي الأولى لبلدنا.. أهلاً بكم ضيفًا عزيزًا في «سول»

رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج
خاطر عبادة

رحّب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية إلى سيول، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الكوري في منشور له عبر موقع إكس، مرحبًا بزيارة الرئيس السيسي: "أهلاً وسهلاً بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في جمهورية كوريا، يسعدنا للغاية أن يزورنا فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في جمهورية كوريا لأول مرة منذ 10 أعوام".

وأضاف: "ألتقي بفخامته مجدداً في سيول بعد الحوار الصريح الذي جمعنا في القاهرة العام الماضي، مما يجعل هذا اللقاء أكثر أهمية ومعنى".

معجزة الهان والنيل نحو رخاء مشترك 

وتابع: "آمل أن تتضافر معجزة نهر الهان ومعجزة نهر النيل معاً لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين.. أرحّب مع الشعب الكوري بفخامة الرئيس السيسي ترحيباً حاراً".

وصول الرئيس السيسي إلى سيول في زيارة رسمية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، في زيارة رسمية هي الأولى منذ 10 أعوام، تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

ومن المقرّر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع نظيره الكوري، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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