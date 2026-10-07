رئيس كوريا الجنوبية: سعداء بزيارة الرئيس السيسي الأولى لبلدنا.. أهلاً بكم ضيفًا عزيزًا في «سول»

رحّب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية إلى سيول، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الكوري في منشور له عبر موقع إكس، مرحبًا بزيارة الرئيس السيسي: "أهلاً وسهلاً بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في جمهورية كوريا، يسعدنا للغاية أن يزورنا فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في جمهورية كوريا لأول مرة منذ 10 أعوام".

وأضاف: "ألتقي بفخامته مجدداً في سيول بعد الحوار الصريح الذي جمعنا في القاهرة العام الماضي، مما يجعل هذا اللقاء أكثر أهمية ومعنى".

معجزة الهان والنيل نحو رخاء مشترك

وتابع: "آمل أن تتضافر معجزة نهر الهان ومعجزة نهر النيل معاً لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين.. أرحّب مع الشعب الكوري بفخامة الرئيس السيسي ترحيباً حاراً".

<<이집트 대통령님의 대한민국 국빈 방문을 환영합니다.>



알시시 대통령님께서 10년 만에 국빈으로 대한민국을 찾아주셨습니다.



지난해 카이로에서 허심탄회한 대화를 나눈데 이어 서울에서 다시 뵙게 되어 더욱 뜻깊습니다.



한강의 기적과 나일강의 기적이 만나 양국의 더 큰 공동번영으로 이어지길 바랍니다.



알시시 대통령님(@AlsisiOfficial)을 대한민국 국민과 함께 따뜻하게 환영합니다.



< أهلا وسهلا بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في جمهورية كوريا>

يسعدنا للغاية أن يزورنا فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في جمهورية كوريا لأول مرة منذ 10 أعوام. ألتقي بفخامته مجددا في سيول بعد الحوار الصريح الذي جمعنا في القاهرة العام الماضي، مما يجعل هذا اللقاء أكثر أهمية ومعنى. وآمل أن تتضافر "معجزة نهر الهان" و"معجزة نهر النيل" معاً لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين. أرحب مع الشعب الكوري بفخامة الرئيس السيسي (@AlsisiOfficial) ترحيبا حارا. — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 7, 2026

وصول الرئيس السيسي إلى سيول في زيارة رسمية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، في زيارة رسمية هي الأولى منذ 10 أعوام، تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

ومن المقرّر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع نظيره الكوري، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.