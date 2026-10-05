بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. مدرس لكل 21 تلميذا في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 2026 بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994.

وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظـمة العمل الدولية ومنظـمة اليونسكو اعترافاً مـن المجتـمع الدولي بالـدور الفعـال للمعلـم في التنـمية، ويتـم الاحتفـال هـذا العام 2026 تحت شعـار " الوقوف إلى جانب المعلمين " 60 عاما من حماية المهنة والإرتقاء بمكانتها وصياغة مستقبلنا.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

التعليم قبل الجامعي

- 1.381 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 29.1 مليون تلميذ خـلال العام الدراسي (2025/2026) ، مقابـل 1.385 مليون معلم خـلال العام الدراسي (2024/2025) .

- 1.260.801 معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 25.77 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2025/2026)، مقابل 1.260.851 معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 25.83 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2024/2025).

- 106.9 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 1.98 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2025/2026) ، مقابل

107.1 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.1 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2024/2025).

- 119.8ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 3.3 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2025/2026) ، مقابل

124.5 ألف معلم يقومون بالتدريس لعدد 3.1 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2024/2025).

التعليم ما قبل الابتدائي

93.6 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 89.8 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.5 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون تلميذ بالتعليم العام، 226.5 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2025/2026).

أعداد التلاميذ لكل معلم

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (14) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (19) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (8) تلاميذ لكل معلم.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (60) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الابتدائي

- 678.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 620.3 ألف معلم بالتعليم العام، 58.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 14.9 مليون تلميذ (منهم 13.1 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.8 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2025/2026).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (27) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (8) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (31) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الإعدادي

- 343.1 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 310.3 ألف معلم بالتعليم العام، 32.8 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 7.4 مليون تلميذ (منهم 6.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، 689.7 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2025/2026).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (29) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (8) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الثانوي

- 143 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 118.6 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 24.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 3.1 مليون تلميذ (منهم 2.6 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 527.4 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2025/2026).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة البحيرة العدد الأكبر حيث بلغ (31) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم الأزهري.

- 106.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 1.98 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2025/2026.

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (45) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (5) تلاميذ لكل معلم.

• التعليم المجتمعي* والتربية الخاصة

- 6.2 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 110.2 ألف تلميذ خلال العام الدارسي (2025/2026).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث

بلغ (72) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم بالتعليم المجتمعي.

- 8.7 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 49.7 ألف تلميذ خلال العام الدراسي (2025/2026).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (6) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الغربية العدد الأكبر حيث بلغ (8) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم بمدارس التربية الخاصة.

* التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الاطفال (6 - 14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات في المناطق النائية.