اليوم العالمـي للمسنين.. ارتفاع أعدادهم في مصر إلى 10.2 مليون مسن عام 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 1 / 10 / 2026 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين .

يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويتـم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار "عصر طول العمر: إعادة التفكير في الأنظمة لحياة أطول ".

المسنين حول العالم

توقعت تقارير منظمة الصحة العالمية تضاعف أعداد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة أو أكثر ثلاث مرات من 600 مليون في عام 2000 إلى ملياري شخص بحلول عام 2050. وأن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل.

كما أقرت منظمة الصحة العالمية أنه على الصعيد العالمي بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 73,3 عاماً في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,4 أعوام منذ سنة 1995. ومن المتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق في أنحاء العالم بأسره من 1,1 مليار شخص في سنة 2023 إلى 1,4 مليار شخص بحلول سنة 2030. ويبرز هذا الاتجاه المتسارع الخطى بوضوح في المناطق النامية تحديداً.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2025 تتصدر موناكو دول العالم بنسبة كبار السن لعدد السكان، حيث بلغت نسبة المسنين في العمر 65 عاما ًفأكثر 37%، وحلت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 30%.

وضع المسنين في مصر

تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وتجلى ذلك من خلال الدستور المصري لعام 2014 حيث تنص المادة (83) منه على أن " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

من أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر)

تم اعتبار أن العمر 60 سنه فأكثر هو عمر المسنين في مصر وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنه.

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1/7/2026

ارتفع عدد المسنين من 9.8 مليون مسن بنسبة 9.1% من إجمالي السكان عام 2025 ليصل إلى حوالي 10.2 مليون مسن بنسبة 9.3% من اجمالي السكان عام 2026.

بلغ عدد المسنين الذكور 5.0 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 5.2 مليون بنسبة 9.7% من إجمالي السكان الإناث عام 2026.

ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.4 سنة لعام 2025 إلى 69.7 سنة لعام 2026، وارتفع للإناث من 74.4 سنة لعام 2025 إلى 74.7سنة لعام 2026.

(*تم تقدير توقع البقاء على قيد الحياة لإجمالي الجمهورية وفقا للإسقاطات السكانية (2022-2072))

ثانيا: وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2025:

بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي 1.9 ملـيـون مسن بنسبة 20.0% من إجمالي المسنين.

انخفاض نسبــة الأميـة بين المسنيـن من 52.4٪ لعـام 2024 إلى 49.3% لعام 2025 (34.7٪ من إجمالي ذكور المسنين، 64.4٪ من إجمالي إنـاث المسنات)، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 11.2% عــام 2025 (14.8٪ من إجمالي ذكور المسنين، 7.5٪ من إجمالي إناث المسنات).

49.5% من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.0% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

ثالثا: وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2024:

بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 169 مؤسسة عام 2024 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4072 مسن.

بلغ عدد الأندية للمسنين 157 نادي وعدد المنتفعين بها 30.759 ألف مسن.

يستفيد 2.872 ألف أسرة يرأسها مسنين بمعاش وزارة التضامن الاجتماعي، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 22.766 مليون جنيها.

ووفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2025(بيانات أولية) انخفاض معدل الوفيات بين المسنين من (41.8 لعام 2024 إلى 40.4 لعام 2025) لكل 1000 من السكان المسنين.

انخفاض معدل وفيات المسنين الذكور من (43.3 لعام 2024 إلى 42.5 لعام 2025) لكل 1000 من السكان المسنين الذكور.

انخفاض معدل وفيات المسنات الإناث من (40.3 لعام 2024 إلى 38.3 لعام 2025) لكل 1000 من السكان المسنات الإناث.

و وفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022 انخفضت نسبة التدخين بين المسنين انخفاضا طفيفا من 16.4% عام 2019/2020 الي 15.4% عام 2021/2022.