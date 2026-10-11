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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار يواصل الصعود ختام تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2026

الدولار يواصل صعود بالختام
الدولار يواصل صعود بالختام
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

 وتراوح سعر الدولار في البنوك المصرية بين 52.38 و52.60 جنيه للشراء، وبين 52.48 و52.70 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.53 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجّلت ثلاثة بنوك أعلى سعر للدولار في السوق اليوم، هي بنك الكويت الوطني  والعقاري المصري العربي وبنك نكست (NXT)، إذ بلغ سعر الشراء 52.60 جنيه والبيع 52.70 جنيه. 

وصعد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع. 

وبلغ في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي ،المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، اتش اس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبوظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس وبيت التمويل الكويتي ليسجل حوالي52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB) لنحو 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع. 

وسجل في كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم في مصر

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) صاحب أقل سعر للدولار اليوم، بواقع 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع، دون تغيير عن إغلاق اليوم السابق.

أعلى سعر شراء للدولار 

52.60 جنيه.

 أقل سعر لبيع الدولار

 52.60 جنيه.

 متوسط سعر الدولار في مصر

 52.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه سعرالدولار أسعار الدولار

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