البنك المركزي: التضخم يتراجع على أساس سنوي بمقدار 0.7% بنهاية سبتمبر

تراجعت معدلات التضخم في مصر علي أساس سنوي بمقدار 0.7% ليصل معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية سبتمبر الماضي 14.1% بعد أن كانت 14.9% في أغسطس السابق له.

وبحسب ما كشفته نشرة البنك المركزي المصري بشأن معدلات التضخم في مصر فقد تحسنت معدلات التضخم الشهرية علي اساس سنوي بمقدار 0.7%.

التضخم يتراجع

وتراجعت معدلات التضخم الشهرية بنهاية سبتمبر الماضي لتسجل 0.8% مقابل 1.5% في سبتمبر من العام السابق ، بفارق 0.7% ومقارنة ب0.3%بنهاية اغسطس الماضي .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر بمعدل تغير شهري قدره 1,3% في سبتمبر 2026 مقابل 1.8% في سبتمبر 2025 و0.1% في أغسطس 2026.

كما سجلت معدلات التضخم السنوية للحضر13.9% في سبتمبر 2026 مقابل 14.5% في أغسطس 2026.