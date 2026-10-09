عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير ، اليوم الجمعة، إذ تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 5.227%، بينما لم يشهد عائد السندات لأجل 30 عامًا تغيرًا يُذكر، ليستقر عند 5.608%.

وظل العائدان بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ عدة عقود، وسط مخاوف من استمرار التضخم وارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي.

ورفع البنك السويسري الخاص "يو بي بي" نطاق القيمة العادلة المقدّرة لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما بين 4.75% و5.25%، وفقًا لتوقعاته لشهر أكتوبر، مستندًا إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وقال البنك في مذكرة صدرت اليوم الجمعة إن المخاطر المحيطة بالعوائد أصبحت أكثر توازنًا، رغم استمرار محدودية الرؤية بشأن اتجاهات السوق. ونتيجة لذلك، قرر الإبقاء على موقف محايد تجاه مدة استحقاق السندات، عند أربع سنوات، مع تفضيل تحقيق دخل من حيازات السندات بدلًا من اتخاذ رهانات مباشرة على اتجاه أسعار الفائدة.

ويتوقع البنك أيضًا أن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية تدريجيًا، مع عدم احتمالية خفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام المقبل.