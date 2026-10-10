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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.5% معدل التضخم الشهري لشهر سبتمبر 2026

ارتفاع التضخم -صورة تعبيرية
ارتفاع التضخم -صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفع معدل التضخم خلال سبتمبر 2026، 1.5% مقارنة باغسطس من نفس العام .

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (294.2) نقطة لشهر سبتمبر 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.5%) عن شهر اغسطس 2026.

أسباب ارتفاع التضخم

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (15.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.7%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.2%) 

تراجع بعض الاسعار 

 هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير بنسبة (-1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.6%) .

معدل التضخم السنوي 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.8%) لشهر سبتمبر 2026 مقابل (12.7%) عن شهر أغسطس 2026 .

 التغير الشهرى (شهر سبتمبر 2026 مقارنة بشهر أغسطس 2026

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.2%) بسبب: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (15.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%) .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات  بنسبة (0.7%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%) .

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.0%)،... هذا بالرغم من إنخفاض مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.6%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%) .

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.7%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.2%).

 التغير السنوي (شهر سبتمبر 2026 مقارنة بشهر سبتمبر2025

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (7.9%) بسبب : ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (30.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (9.0%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.3%) .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (14.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.9%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (15.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.2%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (9.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (11.1%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (29.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (27.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (11.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (22.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (15.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (7.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (8.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.1%) .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (18.5%).  

7- ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.3%) .

8- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (24.4%).

9- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (9.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

10- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.8%).

11- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%) .

12- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (13.5%).

13- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (12.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة(17.0%).

التضخم معدل التضخم الخبز الدواجن اللحوم الأسماك معدل التضخم السنوي

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