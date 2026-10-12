قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات
مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها
خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر
تقرير: محطة "تحيا مصر 2" نقلة نوعية نحو التحول المحوري إلى تجارة الترانزيت
الصين تعزز إجراءاتها على الحدود بعد الاشتباه بوفاة شخص بالطاعون في روسيا
باسم مرسي: أنا لو موجود في الماتش كنت شيلت مرعي وداري ودخلت بيهم الجول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائض كلي بـ2.1 مليار دولار نهاية العام الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق  ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز كلي قدره نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

ويأتي هذا التحول مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة من المعاملات الرأسمالية والمالية، التي سجلت نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي محل العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال العام السابق، بما يعكس زيادة التدفقات المالية والاستثمارية إلى الاقتصاد المصري.

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 18 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب تسجيل الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.2 مليار دولار.

وتعكس هذه التدفقات دور الاستثمارات الأجنبية في دعم المعاملات المالية مع الخارج، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بالعجز التجاري وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار.

عجز الحساب الجاري يرتفع إلى 22.5 مليار دولار

على الجانب الآخر، سجلت المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال العام السابق.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع العجز إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 27.1%، ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8%، ليسجل نحو 21.2 مليار دولار.

ويعكس اتساع العجز الجاري استمرار الضغوط الناتجة عن الفجوة بين الصادرات والواردات السلعية، فضلًا عن مدفوعات دخل الاستثمار إلى الخارج، وهو ما يبرز أهمية تنمية مصادر النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية

تحويلات المصريين بالخارج تدعم موارد النقد الأجنبي

وساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الحد من زيادة عجز المعاملات الجارية، بعدما سجلت نموًا بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.

كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5%، ليسجل نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.

وتوضح المؤشرات أن تحسن فائض ميزان المدفوعات جاء بالتوازي مع زيادة التدفقات الرأسمالية والمالية، بينما استمر العجز الجاري في الارتفاع. ويعني ذلك أن تقييم وضع المعاملات الخارجية للاقتصاد المصري يتطلب النظر إلى مصادر التدفقات النقدية واستدامتها، إلى جانب متابعة تطورات التجارة الخارجية وإيرادات الخدمات والتحويلات.

البنك المركزي المصري مال واعمال ميزان المدفوعات العام المالي الماضي فائض كلي اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لـ28 ألفًا و700 منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل الوحدة

جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد داخل مركز طب أسرة بورفؤاد ثاني

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "منخفض التكاليف" ببورفؤاد .

بورسعيد.. الانتهاء من 90% من أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف ببورفؤاد

حملات مكثفة لسلامة الغذاء ببورسعيد.. التفتيش على المنشآت السياحية

حملات مفاجئة على منشآت بورسعيد السياحية للتأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد