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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج ترتفع لـ 47.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 الماضي.

وقال البنك المركزي عبر تقرير ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي، إن معدل نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت  29.6% علي أساس سنوي.

أوضح التقرير ميزان المدفوعات قد حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز كلي قدره نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

جاء الزيادة بحسب تقرير البنك المركزي مدفوعة بارتفاع صافي التدفقات الداخلة من المعاملات الرأسمالية والمالية، التي سجلت نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي محل العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال العام السابق، بما يعكس زيادة التدفقات المالية والاستثمارية إلى الاقتصاد المصري.

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 18 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب تسجيل الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.2 مليار دولار.

وتعكس هذه التدفقات دور الاستثمارات الأجنبية في دعم المعاملات المالية مع الخارج، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بالعجز التجاري وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار.

البنك المركزي أداء ميزان المدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد المصري

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