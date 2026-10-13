البنك المركزي: صادرات البترول تقترب من مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الصادرات البترولية بنهاية العام المالي الماضي مقدار يقارب من مليار دولار، بمعدل نمو 18.1% علي أساس سنوي .

وقال تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي 2025/2026 الماضي، أن تلك الصادرات بنحو 955.8 مليون دولار، لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

لماذا ارتفعت الصادرات البترولية

وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 206 ملايين دولار.

وجاء ذلك نتيجة زيادة الكميات المصدرة من كليهما، بينما انخفضت صادرات البترول الخام بنحو 350.6 مليون دولار، بسبب تراجع الكميات المصدرة.

واردات البترول تصعد

وارتفعت الواردات البترولية بنهاية العام المالي الماضي مقدار 5.4 مليار دولار بنمو قدره 27.6% على أساس سنوي مسجلة 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.

وجاء ارتفاع الواردات البترولية نتيجة زيادة قيمة واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار، مع ارتفاع الكميات المستوردة من كليهما، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة.

عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع

وذكر التقرير أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفعت بنسبة 33.8%، ليسجل نحو 21.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 5.2 مليار دولار، لتصل إلى نحو 23.9 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 169.3 مليون دولار، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار.