قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا الظهران ومنطقة حرض
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح مجموعات في السويداء.. ويدعو للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل دولية لتطوير منظومة رصد الزلازل والإنذار المبكر بالتعاون مع الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: صادرات البترول تقترب من مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع  الصادرات البترولية بنهاية العام المالي الماضي مقدار يقارب من مليار دولار، بمعدل نمو 18.1% علي أساس سنوي .

وقال تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي 2025/2026 الماضي، أن تلك  الصادرات بنحو 955.8 مليون دولار، لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

لماذا ارتفعت الصادرات البترولية

وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 206 ملايين دولار.

وجاء ذلك نتيجة زيادة الكميات المصدرة من كليهما، بينما انخفضت صادرات البترول الخام بنحو 350.6 مليون دولار، بسبب تراجع الكميات المصدرة.

واردات البترول تصعد

وارتفعت الواردات البترولية بنهاية العام المالي الماضي مقدار 5.4 مليار دولار بنمو قدره 27.6% على أساس سنوي مسجلة 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.

وجاء ارتفاع الواردات البترولية نتيجة زيادة قيمة واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار، مع ارتفاع الكميات المستوردة من كليهما، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة.

عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع 

وذكر التقرير أن عجز  ميزان دخل الاستثمار ارتفعت بنسبة 33.8%، ليسجل نحو 21.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 5.2 مليار دولار، لتصل إلى نحو 23.9 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 169.3 مليون دولار، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار.

البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال الصادرات البترولية الواردات البترولية الاقتصاد المصري ميزان المدفوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

هاني حتحوت

هاني حتحوت يكشف تفاصيل استعدادات المنتخب لمواجهتي مالاوي وخطة اتحاد الكرة لإنهاء الأزمات

سبورتينغ لشبونة

سبورتينج لشبونة يهزم لانس بثنائية في دوري أبطال أوروبا بمشاركة سعود عبد الحميد

الخطيب

عقب فيديو الاعتذار.. الخطيب ينوي التنازل عن الدعوى القضائية ضد مدحت شلبي

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد