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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القطاع الخاص يقود النمو.. المالية: اقتصادنا جاذب للاستثمار رغم التحديات العالمية والإقليمية

وزير المالية خلال الاجتماعات
وزير المالية خلال الاجتماعات
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر جيد وجاذب للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية وسنواصل الإصلاحات.
وأشار خلال مشاركته لفعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ، إلى أن سياساتنا المالية تدعم النشاط الاقتصادي بقدر كبير من المرونة والتوازن مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

مائدة مستديرة 

وقال الوزير، في مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، : لدينا مبادرات عديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير، ونعمل مع شركائنا بالحكومة ومجتمع الأعمال على تهيئة بيئة استثمارية محفزة بمزيد من التسهيلات واليقين والوضوح.

وأضاف: نتعامل مع ملف المديونية الحكومية باستراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي بشكل قوى ومؤثر، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث قررت مؤسسة «فيتش» تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر عند «B» كما قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر أيضًا عند « B/B»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار الوزير، إلى أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي بأداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير المالية احمد كجوك اخبار مصر مال واعمال اجتماعات الربيع الاقتصاد المصري القطاع الخاص صندوق النقد

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