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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس غرفة القاهرة التجارية: دعوة وزير المالية للمستثمرين الأتراك تعزز فرص الشراكة الاقتصادية المصرية التركية

رئيس غرفة القاهرة التجارية
رئيس غرفة القاهرة التجارية
أ ش أ

أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري ، أن دعوة وزير المالية أحمد كجوك، الشركات التركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا ، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

جاء ذلك عقب مشاركة رئيس غرفة القاهرة التجارية، اليوم /السبت/، في اللقاء الذي جمع وزير المالية أحمد كجوك، بعدد من المستثمرين الأتراك على هامش منتدى إسطنبول الاقتصادي.

وقال رئيس غرفة القاهرة إن ما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية واعدة، وبنية تحتية متطورة، وموقع إستراتيجي متميز، إلى جانب جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية والجمركية وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ويدعم فرص إقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الأتراك، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز فرص توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن توجه وزارة المالية نحو ترسيخ الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مقترحاته وتذليل التحديات التي تواجهه يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا تعميق الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، ومنها السوق التركية، يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري وزير المالية أحمد كجوك

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