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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026
محمد غالي

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، في ظل إعلان وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب والمستحقات المالية للموظفين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب تحديد مواعيد صرف المتأخرات المستحقة للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

وتزايد اهتمام الموظفين بالتعرف على مواعيد إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ووسائل الصرف الأخرى المعتمدة، خاصة مع استمرار تطبيق الزيادات المقررة على الأجور اعتبارا من يوليو 2026.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

وفقا للجدول المعلن، تقرر بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارا من يوم 22 أكتوبر، بدلا من الموعد السابق المحدد في 24 أكتوبر، وذلك في إطار تنظيم عملية صرف المستحقات المالية للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة.

كما حددت وزارة المالية أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، على أن تتاح الرواتب وفقا للمواعيد المقررة لكل جهة إدارية من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارا من يوم 24 نوفمبر، وفقا للجدول الزمني المحدد من وزارة المالية.

كما تقرر صرف المتأخرات المالية الخاصة بالعاملين خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر، وفقا للمواعيد المنظمة للصرف في الجهات الإدارية المختلفة.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر 2026 اعتبارا من يوم 24 ديسمبر، وفقا للجدول المعلن من وزارة المالية.

وحددت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، ليختتم بذلك جدول صرف المرتبات للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

جدول مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات في 2026

يمكن للموظفين الاطلاع على المواعيد المحددة لصرف الرواتب والمتأخرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام من خلال الجدول التالي:

الشهر    /    موعد صرف المرتبات /   مواعيد صرف المتأخرات 
     
أكتوبر 2026        22 أكتوبر                   7 و11 و12 أكتوبر
نوفمبر 2026       24 نوفمبر                  8 و9 و10 نوفمبر
ديسمبر 2026      24 ديسمبر                8 و9 و10 ديسمبر

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

أماكن صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

تتعدد وسائل صرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يتيح للموظفين اختيار الوسيلة المناسبة وفقا لنظام صرف الرواتب المعتمد لدى الجهة التابعين لها.

وتشمل أبرز منافذ الصرف ما يلي:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM): باستخدام البطاقات المصرفية وبطاقات المرتبات الحكومية.

- فروع البريد المصري: المنتشرة في مختلف المحافظات، وفقا لنظام الصرف المعتمد.

- البنوك المصرية: من خلال الحسابات والبطاقات المصرفية المرتبطة بصرف المرتبات.

- منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة: وفقا للخدمات المتاحة والقواعد المنظمة لعمليات الصرف والسحب النقدي.

وأكدت وزارة المالية أن إتاحة المرتبات تتم وفقا للمواعيد المحددة على المنظومة المالية الإلكترونية، بما يسهم في تنظيم عملية الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم.

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