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بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

مرتبات شهر أكتوبر
مرتبات شهر أكتوبر
عبد العزيز جمال

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية جدول مواعيد صرف رواتب العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان إتاحة المستحقات المالية في المواعيد المحددة.

ويأتي موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 ضمن الجدول الزمني المعتمد لصرف رواتب العاملين بالدولة خلال الربع الأخير من العام، وسط اهتمام الموظفين بمعرفة موعد إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي ووسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية.

زيادة المرتبات 2026

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة لها بدلا من 24 ، وفقًا للجدول المعلن لكل جهة إدارية.

ومن المقرر إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لمنظومة الصرف الإلكتروني، بما يسمح للعاملين بالحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية لصرف الرواتب.

ويبحث الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 مع اقتراب موعد الصرف، لمعرفة التوقيت المحدد لإتاحة الرواتب والاستعداد للالتزامات الشهرية، خاصة المصروفات الأساسية والأقساط والفواتير.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026

لم يقتصر جدول وزارة المالية على مرتبات أكتوبر، بل شمل أيضًا مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ضمن خطة تنظيم صرف المستحقات المالية في الأشهر الأخيرة من العام.

وجاءت مواعيد بدء الصرف المعلنة على النحو التالي:

  • مرتبات أكتوبر 2026: اعتبارًا من الخميس 22 أكتوبر.
  • مرتبات نوفمبر 2026: اعتبارًا من الثلاثاء 24 نوفمبر.
  • مرتبات ديسمبر 2026: اعتبارًا من الخميس 24 ديسمبر.

ويتيح تحديد مواعيد الصرف مسبقًا للعاملين معرفة موعد حصولهم على الرواتب، إلى جانب متابعة أي تعليمات تصدرها وزارة المالية بشأن آليات إتاحة المستحقات المالية للجهات المختلفة.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

كيف يحصل الموظفون على مرتبات أكتوبر 2026؟

تُتاح مرتبات العاملين بالدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفقًا للمواعيد المقررة لمنظومة الصرف الإلكتروني، بما يسهل عملية الحصول على الرواتب ويحد من التكدس أمام منافذ الصرف.

ويمكن للموظفين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لهم للحصول على مستحقاتهم، مع مراعاة توقيت إتاحة المرتبات وفقًا للجهة الإدارية التابعين لها.

وتؤكد آلية الصرف الإلكتروني أهمية متابعة الموظفين للمواعيد المحددة، بدلًا من التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي قبل بدء إتاحة الرواتب، بما يساعد على تقليل الازدحام وتسهيل عملية السحب.

ما الذي يجب معرفته قبل موعد صرف المرتبات؟

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، يُفضل أن يتابع الموظفون المواعيد المحددة لجهاتهم الإدارية، مع التأكد من إتاحة الراتب وفقًا للجدول المعلن.

وتظل البيانات الرسمية لوزارة المالية المرجع الأساسي لمعرفة أي تعديلات أو تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات، بما يضمن حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم وفق المواعيد المقررة.

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