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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 14 يوما.. بشري جديدة من الحكومة للموظفين

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة المالية خلال الأسبوعين المقبلين في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 لكل العاملين بالدولة.

بحسب تقرير صادر عن الوزارة باعتبارها الجهة المعنية في الحكومة المختصة بصرف مرتبات العاملين بالدولة؛ والتي تتضمن بدء عمليات تحويل كل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين للشهر الرابع على التوالي خلال السنة المالية 2026-2027 الحالية.

زيادة المرتبات والمعاشات2026

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2026

من المخطط أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 لكل العاملين بالحكومة والتي تتضمن كافة الهيئات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة؛ اعتباراً من الخميس 22 -10-2026

وحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر أكتبور 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

موعد صرف مرتبات يونيو2026

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026-2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام كاملة، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة. 

موعد صرف مرتبات مايو2026

رابع مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف رابع مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات من الفترة 22 حتي 28 أكتوبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق أيام الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي، ثم استكمالها لمدة 4 أيام متصلة من الأحد الموافق 25 حتي الأربعاء 28 من الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

مرتبات أكتوبر 2026 بالزيادة الجديدة

وبموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 جنيها.
  • الدرجة العليا: 13.294 جنيها.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 جنيها.
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