موعد مرتبات أكتوبر 2026.. جدول الأجور الرسمي وحقيقة الصرف المبكر للعاملين بالدولة

يرغب مئات الآلاف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في مصر، لمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 وفقاً للجداول المعلنة من وزارة المالية، وهل سيتم تبكير موعد الصرف، حيث يشكل هذا الموعد أهمية بالغة لتلبية الالتزامات المعيشية وتدبير المتطلبات اليومية للأسر، وسط ترقب واسع للتفاصيل الخاصة بأيام الصرف المعتمدة في مختلف البنوك وماكينات الصراف الآلي لضمان الحصول على المستحقات المالية بسلاسة تامة دون تكدس.



موعد وأماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، ومن المقرر أن يبدأ الصرف مبكرا في 22 أكتوبر، ويستمر صرف مرتبات شهر أكتوبر على مدار 5 أيام متتالية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر

وعن أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026، جاءت كالتالي:

- ماكينات الصراف الآلي «ATM».

أماكن صرف مرتبات أكتوبر

- فروع البنوك المختلفة.

- المحافظ الإلكترونية.

- بطاقات ميزة.

- تطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني والرقمي.



جدول صرف مرتبات أكتوبر 2026

- تُصرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الخميس 22 أكتوبر: للعاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل».

مرتبات أكتوبر 2026

- يوم الأحد 25 أكتوبر: للعاملين «بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية».

جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة

- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه.

جدول المرتبات

- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

المرتبات بعد تطبيق الزيادة

- يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.