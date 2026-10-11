قبل قمة الأهلي والزمالك.. بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري

تتجه الأنظار إلى مواجهة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط حسابات متشابكة على قمة جدول الترتيب، بعدما فرض بيراميدز نفسه في المركز الأول مع بداية الموسم، بينما يتساوى القطبان في رصيد النقاط قبل المواجهة المرتقبة.

ويتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة في أول خمس مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، لتمنح القمة الفائز فرصة مهمة لقلب موازين المنافسة على الصدارة.

جدول الدوري قبل القمة

شهدت الجولات الخمس الأولى منافسة قوية بين فرق المقدمة، وجاء ترتيب أبرز المراكز قبل انطلاق الجولة السادسة كالتالي:

* المركز الأول: بيراميدز – 15 نقطة.

* المركز الثاني: الزمالك – 13 نقطة.

* المركز الثالث: الأهلي – 13 نقطة.

* المركز الرابع: سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة.

* المركز الخامس: مودرن سبورت – 10 نقاط.

* المركز السادس: الاتحاد السكندري – 10 نقاط.

وتوقفت منافسات الدوري لمدة 24 يومًا عقب الجولة الخامسة، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، قبل استئناف المسابقة اليوم بمواجهات الجولة السادسة، وفي مقدمتها لقاء القطبين.

فوز الأهلي يضعه على القمة مؤقتًا

يدخل الأهلي مواجهة الزمالك بطموح حصد النقاط الثلاث والوصول إلى 16 نقطة، وهو ما يمنحه فرصة تجاوز منافسه التقليدي وبيراميدز في جدول الترتيب، إذا ظل رصيد الفريق السماوي عند 15 نقطة.

وفي هذه الحالة، يتقدم الأهلي إلى الصدارة مؤقتًا، مع ترقب نتيجة مباراة بيراميدز المقبلة، التي قد تؤثر في ترتيب فرق المقدمة بنهاية الجولة.

كما يمنح الفوز الفريق الأحمر أفضلية مباشرة على الزمالك، إذ يتجمد رصيد الأخير عند 13 نقطة، ويتسع الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط.

الزمالك يبحث عن تجاوز بيراميدز والأهلي

على الجانب الآخر، يمنح الانتصار الزمالك فرصة الوصول إلى 16 نقطة، والانفراد بصدارة الترتيب مؤقتًا، بشرط ألا يكون بيراميدز قد رفع رصيده قبل حسم مباريات الجولة.

وسيكون الفوز مهمًا للفريق الأبيض على مستويين؛ أولهما التقدم في سباق الدوري، والثاني توسيع الفارق مع الأهلي إلى ثلاث نقاط، بعدما بدأ الفريقان القمة بالرصيد نفسه.

لكن حسم الصدارة في نهاية الجولة سيظل مرتبطًا أيضًا بنتيجة بيراميدز، الذي يمتلك الأفضلية الحالية بفارق نقطتين عن القطبين.

ماذا يحدث إذا انتهت القمة بالتعادل؟

في حال التعادل، يحصل الأهلي والزمالك على نقطة لكل منهما، ليرتفع رصيد كل فريق إلى 14 نقطة، ويظل بيراميدز متقدمًا عليهما برصيد 15 نقطة، ما لم تتغير نتيجة مباراته في الجولة.

ويعني هذا السيناريو تأجيل حسم الصراع المباشر بين القطبين، مع استمرار الزمالك في التقدم على الأهلي بفارق الأهداف وفقًا للترتيب السابق للمباراة.

بيراميدز يترقب مواجهة سيراميكا كليوباترا

لا تتوقف حسابات صدارة الدوري عند نتيجة القمة، إذ تظل مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مؤثرة في تحديد شكل المنافسة على المركز الأول.

فإذا فاز الأهلي أو الزمالك ووصل إلى 16 نقطة، بينما بقي بيراميدز عند 15 نقطة، يتقدم الفائز إلى الصدارة مؤقتًا. أما إذا انتصر بيراميدز ورفع رصيده إلى 18 نقطة، فسيحافظ على المركز الأول ويوسع الفارق مع منافسيه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة، إذ لا تقتصر على التنافس التاريخي بين الفريقين، بل تمتد إلى سباق الصدارة، في ظل امتلاك بيراميدز أفضلية النقاط قبل انطلاق الجولة، وترقب نتيجة القمة لمعرفة ما إذا كان أحد القطبين سينجح في انتزاع المركز الأول مؤقتًا.