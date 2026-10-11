انطلاق الدور التمهيدي الثاني ببطولة مصر المفتوحة للاسكواش

تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة مصر المفتوحة للاسكواش لموسم 2026-2027، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، في البطولة المصنفة ضمن الفئة الماسية لرابطة اللاعبين المحترفين.

وتشهد البطولة حضورًا مصريًا قويًا بمشاركة 35 لاعبًا ولاعبة، بواقع 16 لاعبًا في منافسات الرجال و19 لاعبة في منافسات السيدات، في ظل تطلعات لمواصلة الهيمنة المصرية على منصات التتويج.

16 لاعبًا مصريًا في منافسات الرجال

تضم قائمة المصريين المشاركين في منافسات الرجال كلًا من: مصطفى عسل، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد شريف، علي أبو العينين، ياسين شهدي، يوسف سليمان، محمد ناصر، محمد أبو الغار، ياسين الشافعي، يحيى النوساني، فارس دسوقي، مروان عسل، أدهم رشدي، وإسماعيل عمرو عبد اللطيف.

19 لاعبة مصرية في منافسات السيدات

أما منافسات السيدات، فتشهد مشاركة 19 لاعبة مصرية، هن: هانيا الحمامي، أمينة عرفي، نادين شاهين، نور الشربيني، هيا علي، جنى سويفي، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، حبيبة هاني، فريدة وليد، سلمى هاني، فريدة محمد، منة وليد، روان العربي، ندى عباس، نور مجاهد، نور خفاجي، نادية محمود، وحبيبة رزق.

وتقام البطولة ضمن الفئة الماسية، وهي أعلى فئات بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المعلنة 366 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلها للسيدات.

وتُقام الأدوار الأولى في مدينة السادس من أكتوبر، قبل انتقال المنافسات إلى منطقة أهرامات الجيزة بداية من الدور ربع النهائي، حيث يستضيف الملعب الزجاجي المباريات في مشهد يجمع بين المنافسة الرياضية وأحد أبرز المعالم السياحية في مصر.