الزمالك يختتم دور المجموعات ببطولة أفريقيا لليد بمواجهة ميشال الإثيوبي

يختتم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بنادي الزمالك مبارياته في دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية، عندما يواجه ميشال الإثيوبي في الثانية ظهر اليوم الأحد، بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات البطولة المقامة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته السابقة في دور المجموعات، ليطمح إلى مواصلة انتصاراته وإنهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة.

مجموعة الزمالك في بطولة أفريقيا

وضمت مجموعة الزمالك، عقب إعادة القرعة، أندية جي إس كي الكونغولي، وبريميرو الأنجولي، وميكيلي الإثيوبي، وميشال الإثيوبي، إلى جانب الفريق الأبيض.

قائمة الزمالك في البطولة

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلًا من: هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا «دودي»، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق «بيبو»، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف «بودي»، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.

وكان الزمالك قد أنهى مشاركته في بطولة العالم للأندية بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام الأهلي بنتيجة 25-30 في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي أقيمت ضمن منافسات البطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.