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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجهن هيريتاج الكونغولي في ربع نهائي بطولة أفريقيا

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام هيريتاج الكونغولي، اليوم الأحد، في السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة الأنجولية لواندا.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما قدم نتائج متفاوتة خلال مرحلة المجموعات.

مشوار الأهلي في دور المجموعات

استهلت سيدات الأهلي مشوارهن في البطولة بالفوز على مازيمبي الكونغولي، قبل التغلب على أبيدجان الإيفواري في المباراة الثانية، ثم تعرض الفريق للخسارة أمام أول أغسطس الأنجولي في ختام مواجهاته بالدور الأول.

ويأمل الفريق الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات خلال مواجهة هيريتاج، من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة القارية.

قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية 18 لاعبة، هن: أمينة هشام، روان سعيد، نصرة عيد، منة الله سيد، رحمة محمد، كنزي حاتم، فرح الشاذلي، رنا راضي، ليلى هيثم، ملك أحمد، شهد الشواربي، أمينة عاطف، شروق محمد، سهيلة خالد، ندى تامر، نوران خالد، جهاد وائل، وآلاء صابر.

الأهلي يد الأهلي سيدات يد الأهلي هيريتاج الكونغولي بطولة أفريقيا ربع نهائي بطولة أفريقيا

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