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تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري المصري الممتاز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري المصري الممتاز

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الطويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية.

وتحظى مباريات القمة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، إلى جانب الأهمية المعنوية الكبيرة التي تحظى بها هذه المواجهات لدى جماهير الناديين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

شهدت مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منافسة قوية على مدار السنوات الماضية، حيث التقى الفريقان في 132 مباراة، وفقًا للإحصائية الواردة، وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة النادي الأهلي، الذي نجح في تحقيق عدد أكبر من الانتصارات مقارنة بغريمه التقليدي الزمالك.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 52 مباراة، بينما حقق الزمالك الانتصار في 29 مواجهة، فيما انتهت 51 مباراة بالتعادل، وهو ما يعكس قوة المنافسة بين الفريقين وصعوبة حسم العديد من لقاءات القمة.

أهداف الأهلي والزمالك في مباريات القمة

على مستوى الأهداف، تشير الإحصائية إلى تفوق الأهلي تهديفيًا في مواجهات الدوري أمام الزمالك، حيث سجل لاعبو المارد الأحمر 175 هدفًا، مقابل 118 هدفًا للفريق الأبيض.

وتعكس هذه الأرقام جانبًا من تاريخ المواجهات بين الفريقين، التي شهدت العديد من اللحظات الحاسمة والانتصارات المهمة، إلى جانب مباريات انتهت بالتعادل رغم المحاولات المتبادلة لحسم النتيجة.

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