الديربي الأكبر في الوطن العربي.. لجنة الحكام تتواصل مع الحكم السلوفيني للتأكيد على أهمية مباراة «القمة»

قالت الإعلامية دينا سليم إن الساعات الماضية شهدت التواصل بين لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، والحكم السلوفيني، رادي أوبريونوفيتش، للتأكيد على أهمية القمة بين الأهلي والزمالك وما تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتبارها تمثل الديربي الأكبر في مصر والوطن العربي.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن مسؤولي لجنة الحكام، نقلوا للحكم السلوفيني أن مباراة القمة بحضور جماهيري، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن الحكم السلوفيني شدد على جاهزيته والطاقم بالكامل للظهور بشكل مميز والخروج بالمباراة بقرارات صحيحة.

ووصل الطاقم السلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش، إلى القاهرة، استعدادا لقيادة مباراة القمة ، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.