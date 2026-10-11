«ميتشو» يرفض توقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. ويؤكد صعوبة المواجهة

رفض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترجيح كفة الأهلي أو الفريق الأبيض قبل المواجهة المُرتقبة بينهما، مؤكدًا أن مباريات القمة تتمتع بطبيعة استثنائية تجعل من الصعب توقع نتيجتها، بعيدًا عن الحسابات التقليدية التي تسبق المواجهات الكبرى.

وأوضح «ميتشو»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد الفريق الأقرب للفوز قبل انطلاق المباراة ليس أمرًا سهلًا، مشيرًا إلى أن الأفضلية الفنية التي قد يمتلكها أحد الفريقين لا تعني بالضرورة قدرته على حسم اللقاء لصالحه.

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك أن مباريات الأهلي والزمالك تختلف عن بقية المواجهات في كرة القدم المصرية، نظرًا لما تحمله من أهمية كبيرة لدى جماهير الناديين، فضلًا عن الضغوط التي تحيط باللاعبين والأجهزة الفنية قبل انطلاق صافرة البداية.

وأشار المدرب الصربي إلى أن نتائج مباريات القمة لا تخضع دائمًا للمعايير الفنية المعتادة، إذ يمكن أن تتغير مجريات اللقاء وفقًا للعديد من التفاصيل داخل الملعب، وهو ما يجعل توقع الفائز مهمة بالغة الصعوبة.

وشدّد “ميتشو” على أن مواجهات الأهلي والزمالك تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، حتى في حالة امتلاك أحد الفريقين عناصر فنية مميزة أو تحقيقه نتائج أفضل قبل المباراة، مؤكدًا أن ذلك لا يمنحه ضمانًا لتحقيق الانتصار.

ويرى المدير الفني السابق للفريق الأبيض أن خصوصية القمة المصرية تجعلها واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ كرة القدم المحلية، حيث تتجاوز أهميتها مجرد المنافسة على النقاط أو التفوق الفني، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط.

وتحظى مواجهة الأهلي والزمالك باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين القطبين، وما تشهده مبارياتهما من إثارة وندية حتى اللحظات الأخيرة.

واختتم «ميتشو» موقفه بالتأكيد على صعوبة ترجيح كفة فريق على حساب الآخر، مفضلًا الابتعاد عن التوقعات المسبقة، في ظل الطبيعة الخاصة التي تميز مباريات القمة المصرية وتجعل نتيجتها غير محسومة حتى نهاية اللقاء.