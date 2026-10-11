قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء رحلات إيركايرو إلى الرياض يشمل المُغادرين من القاهرة وسوهاج يومي 11 و 12 أكتوبر
ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا
إبراهيم فايق: الأهلي لن يربط نتيجة القمة بمصير «عموتة».. والمدرب مستمر مهما كانت النتيجة
مصرع طفلة وإصابة والدها فى انهيار جدار منزل بأسوان
«ميتشو» يرفض توقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. ويؤكد صعوبة المواجهة
الساعة 12:00 هتقلب 11 مساء.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026
مش ناشئين.. إبراهيم فايق: الزمالك يمتلك فريقًا متكاملًا ولاعبوه قادرون على حسم القمة
تحالف دعم الشرعية: سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام
تجاوزت مرحلة إزالة أضرار الحرب.. استئناف أعمال الإنشاء والترميم تُثير شكوكًا حول منشأة نووية ايرانية
سعد سمير: الوقوف بجانب «الأفضل» يمنحك فرصة للتعلم والتطور والنجاح
اشتعال النيران في محول كهرباء أمام محطة وقود بالفيوم وفصل التيار عن منطقة أبجيج
«أراهنك الأهلي اللي هيكسب».. الذكاء الاصطناعي يصدم عمرو أديب بتوقعات القمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ميتشو» يرفض توقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. ويؤكد صعوبة المواجهة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

رفض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترجيح كفة الأهلي أو الفريق الأبيض قبل المواجهة المُرتقبة بينهما، مؤكدًا أن مباريات القمة تتمتع بطبيعة استثنائية تجعل من الصعب توقع نتيجتها، بعيدًا عن الحسابات التقليدية التي تسبق المواجهات الكبرى.

وأوضح «ميتشو»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد الفريق الأقرب للفوز قبل انطلاق المباراة ليس أمرًا سهلًا، مشيرًا إلى أن الأفضلية الفنية التي قد يمتلكها أحد الفريقين لا تعني بالضرورة قدرته على حسم اللقاء لصالحه.

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك أن مباريات الأهلي والزمالك تختلف عن بقية المواجهات في كرة القدم المصرية، نظرًا لما تحمله من أهمية كبيرة لدى جماهير الناديين، فضلًا عن الضغوط التي تحيط باللاعبين والأجهزة الفنية قبل انطلاق صافرة البداية.

وأشار المدرب الصربي إلى أن نتائج مباريات القمة لا تخضع دائمًا للمعايير الفنية المعتادة، إذ يمكن أن تتغير مجريات اللقاء وفقًا للعديد من التفاصيل داخل الملعب، وهو ما يجعل توقع الفائز مهمة بالغة الصعوبة.

وشدّد “ميتشو” على أن مواجهات الأهلي والزمالك تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، حتى في حالة امتلاك أحد الفريقين عناصر فنية مميزة أو تحقيقه نتائج أفضل قبل المباراة، مؤكدًا أن ذلك لا يمنحه ضمانًا لتحقيق الانتصار.

ويرى المدير الفني السابق للفريق الأبيض أن خصوصية القمة المصرية تجعلها واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ كرة القدم المحلية، حيث تتجاوز أهميتها مجرد المنافسة على النقاط أو التفوق الفني، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط.

وتحظى مواجهة الأهلي والزمالك باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين القطبين، وما تشهده مبارياتهما من إثارة وندية حتى اللحظات الأخيرة.

واختتم «ميتشو» موقفه بالتأكيد على صعوبة ترجيح كفة فريق على حساب الآخر، مفضلًا الابتعاد عن التوقعات المسبقة، في ظل الطبيعة الخاصة التي تميز مباريات القمة المصرية وتجعل نتيجتها غير محسومة حتى نهاية اللقاء.

الاهلي الزمالك اخبار الرياضة دوري أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

حسين الشحات

انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة.. ومفاضلة بين خيارين

ترشيحاتنا

هل يسقط المهر بالدخول

هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟.. الإفتاء توضح

العنف الأسري

دار الإفتاء: ممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة له بالإسلام

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

بالصور

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد