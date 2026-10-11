مش ناشئين.. إبراهيم فايق: الزمالك يمتلك فريقًا متكاملًا ولاعبوه قادرون على حسم القمة

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، جاهزية نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 133، مشددًا على أن الفريق الأبيض يدخل المباراة بصفوف مكتملة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ولا يمكن اعتباره الطرف الأقل حظًا في المواجهة.

وقال إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيونية إن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، موضحًا أن الفريق لا يعتمد على عناصر شابة أو ناشئين كما قد يعتقد البعض، في ظل وجود لاعبين مثل محمود الونش وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمود بنتايج.

وأضاف أن عدي الدباغ يمتلك خبراته، كما أن عمر جابر قائد الفريق، وعبد الله السعيد من أصحاب التجارب الكبيرة، وهو ما يؤكد أن الزمالك يمتلك عناصر قادرة على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى.

وتابع فايق أن الزمالك يدخل المواجهة بصفوف مكتملة، مع حصول لاعبيه على راحة من المشاركات الدولية، وهو ما قد يمنح الفريق أفضلية من الناحية البدنية قبل مواجهة الأهلي.

وشدد الإعلامي على أن الحديث عن دخول الزمالك مباراة القمة باعتباره الطرف الأقل حظًا لا يعكس، من وجهة نظره، حقيقة إمكانات الفريق وجاهزية لاعبيه، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمتلك مجموعة متكاملة في مختلف المراكز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.