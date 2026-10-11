قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء رحلات إيركايرو إلى الرياض يشمل المُغادرين من القاهرة وسوهاج يومي 11 و 12 أكتوبر
ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا
إبراهيم فايق: الأهلي لن يربط نتيجة القمة بمصير «عموتة».. والمدرب مستمر مهما كانت النتيجة
مصرع طفلة وإصابة والدها فى انهيار جدار منزل بأسوان
«ميتشو» يرفض توقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. ويؤكد صعوبة المواجهة
الساعة 12:00 هتقلب 11 مساء.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026
مش ناشئين.. إبراهيم فايق: الزمالك يمتلك فريقًا متكاملًا ولاعبوه قادرون على حسم القمة
تحالف دعم الشرعية: سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام
تجاوزت مرحلة إزالة أضرار الحرب.. استئناف أعمال الإنشاء والترميم تُثير شكوكًا حول منشأة نووية ايرانية
سعد سمير: الوقوف بجانب «الأفضل» يمنحك فرصة للتعلم والتطور والنجاح
اشتعال النيران في محول كهرباء أمام محطة وقود بالفيوم وفصل التيار عن منطقة أبجيج
«أراهنك الأهلي اللي هيكسب».. الذكاء الاصطناعي يصدم عمرو أديب بتوقعات القمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش ناشئين.. إبراهيم فايق: الزمالك يمتلك فريقًا متكاملًا ولاعبوه قادرون على حسم القمة

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، جاهزية نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 133، مشددًا على أن الفريق الأبيض يدخل المباراة بصفوف مكتملة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ولا يمكن اعتباره الطرف الأقل حظًا في المواجهة.

وقال إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيونية إن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، موضحًا أن الفريق لا يعتمد على عناصر شابة أو ناشئين كما قد يعتقد البعض، في ظل وجود لاعبين مثل محمود الونش وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمود بنتايج.

وأضاف أن عدي الدباغ يمتلك خبراته، كما أن عمر جابر قائد الفريق، وعبد الله السعيد من أصحاب التجارب الكبيرة، وهو ما يؤكد أن الزمالك يمتلك عناصر قادرة على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى.

وتابع فايق أن الزمالك يدخل المواجهة بصفوف مكتملة، مع حصول لاعبيه على راحة من المشاركات الدولية، وهو ما قد يمنح الفريق أفضلية من الناحية البدنية قبل مواجهة الأهلي.

وشدد الإعلامي على أن الحديث عن دخول الزمالك مباراة القمة باعتباره الطرف الأقل حظًا لا يعكس، من وجهة نظره، حقيقة إمكانات الفريق وجاهزية لاعبيه، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمتلك مجموعة متكاملة في مختلف المراكز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق الزمالك القمة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

حسين الشحات

انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة.. ومفاضلة بين خيارين

ترشيحاتنا

هل يسقط المهر بالدخول

هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟.. الإفتاء توضح

العنف الأسري

دار الإفتاء: ممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة له بالإسلام

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

بالصور

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد