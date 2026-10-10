ميشو يتوجه إلي روندا استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الجيش الرواندي

يغادر القاهرة بعد قليل محمد عبد الرحيم «ميشو»، إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متوجهًا إلى رواندا، لإنهاء الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل سفرها إلى العاصمة كيجالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يرافق إداري الفريق كل من: محمد المهدي، طبيب التغذية بالجهاز الطبي، وشريف صابر، الشيف الخاص بالفريق، لإنهاء الترتيبات اللازمة قبل وصول البعثة.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.