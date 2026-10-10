قبل مباراة القمة غدا.. قائمة هدافي الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية تجاه استاد القاهرة، غدا “الأحد” لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة هدافي الاهلي والزمالك كالتالي :
عبد الكريم صقر: 21 هدفاً (10 مع الأهلي، 11 مع الزمالك)
مصطفى كامل طه: 17 هدفاً (12 مع الزمالك، 5 مع الأهلي)
مختار التتش: 13 هدفاً (مع الأهلي)
محمد أبو تريكة: 13 هدفاً (مع الأهلي)
محمود الخطيب: 11 هدفاً (مع الأهلي)
عماد متعب: 10 أهداف (مع الأهلي)
حسام حسن: 9 أهداف (5 مع الأهلي، 4 مع الزمالك)
جمال حمزة: 9 أهداف (مع الزمالك)
صالح سليم: 8 أهداف (مع الأهلي)
علاء الحامولي: 8 أهداف (مع الزمالك)
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء.