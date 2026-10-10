من عبد الكريم صقر إلى زيزو وعبد الله السعيد.. 9 لاعبين هزوا شباك القمة بقميصي الأهلي والزمالك

قبل القمة 133.. تعود إلى الواجهة قائمة استثنائية من نجوم الكرة المصرية الذين سجلوا في شباك الأهلي والزمالك بقميصي القطبين بينما يقف عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو أمام فرصة لكتابة اسميهما في القائمة نفسها بعدما ارتبطت أهدافهما السابقة بمواجهات الديربي بقميصي الفريقين.

لا تتوقف حكايات مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عند الفوز والخسارة أو الصراع على الألقاب فهناك سجل آخر صنعته أسماء قليلة استطاعت عبور الخط الفاصل بين القطبين ثم تركت بصمتها في المواجهة الأكبر بالكرة المصرية بعدما سجلت أهدافًا بقميصي الفريقين.

وعلى مدار تاريخ القمة نجح 9 لاعبين في تسجيل أهداف لمصلحة الأهلي والزمالك خلال مواجهاتهما المباشرة في قائمة تضم أسماء من أجيال مختلفة بداية من نجوم العقود الأولى للكرة المصرية وصولًا إلى لاعبي الجيل الحالي الذين ارتبطت انتقالاتهم بين الناديين بجدل جماهيري واسع.

ومع اقتراب المواجهة المقبلة تبرز إمكانية انضمام اسمين جديدين إلى هذه القائمة هما عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو في حالة نجاح أي منهما في هز الشباك بقميص فريقه الحالي بعدما سبق له التسجيل في القمة عندما كان لاعبًا في صفوف الغريم التقليدي.

عبد الكريم صقر يتقدم قائمة العابرين بين القطبين

يأتي عبد الكريم صقر ضمن أبرز الأسماء التي ارتبطت بتاريخ القمة بعدما ارتدى قميصي الأهلي والزمالك ونجح في التسجيل خلال مواجهات الفريقين ليصبح أحد أبرز الأمثلة على اللاعبين الذين تجاوز تأثيرهم حدود الانتماء إلى نادٍ واحد.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن اللاعبين الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك في مباريات القمة، على النحو التالي:

عبد الكريم صقر: 19 هدفًا، بواقع 10 للأهلي و9 للزمالك.

مصطفى كامل طه: 17 هدفًا، بواقع 5 للأهلي و12 للزمالك.

لبيب محمود: 10 أهداف، بواقع 9 للأهلي وهدف للزمالك.

حسام حسن: 9 أهداف، بواقع 5 للأهلي و4 للزمالك.

عبد الرحمن فوزي: 7 أهداف، بواقع هدف للأهلي و6 للزمالك.

جمال عبد الحميد: 6 أهداف، بواقع هدفين للأهلي و4 للزمالك.

أحمد حسن: 3 أهداف، بواقع هدفين للأهلي وهدف للزمالك.

محمود كهربا: هدفان، هدف بقميص كل فريق.

إمام عاشور: هدفان، هدف بقميص كل فريق.

أشرف بن شرقي: 6 أهداف، بواقع هدفين للزمالك و4 للأهلي.

عبد الله السعيد.. هل يضيف القميص الأبيض إلى أهدافه الأربعة؟

يبرز عبد الله السعيد بوصفه أحد المرشحين لدخول القائمة بعدما سبق له تسجيل أربعة أهداف في مباريات القمة بقميص الأهلي قبل أن يرتدي قميص الزمالك.

وتكمن خصوصية موقف السعيد في أن أهدافه الأربعة جاءت جميعها خلال فترته مع الفريق الأحمر ما يجعل تسجيله في شباك الأهلي بقميص الزمالك خطوة كفيلة بإضافته إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا للقطبين في المواجهات المباشرة.

ويملك السعيد خبرة طويلة في مباريات القمة كما يتميز بقدرته على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط والتعامل مع المساحات المحدودة وهي عناصر قد تمنحه دورًا مهمًا في المباراة سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

لكن الفرصة التاريخية تظل مرتبطة بما سيحدث داخل الملعب؛ فالأرقام السابقة تمنحه خلفية مهمة بينما يحتاج إلى هدف بقميص الزمالك حتى يتحول من لاعب سجل للأهلي في القمة إلى اسم جديد في قائمة الهدافين بقميصي الغريمين.

زيزو أمام فرصة تسجيل تاريخي بقميص الأهلي

على الجانب الآخر يدخل أحمد سيد زيزو دائرة الاهتمام بعدما سجل أربعة أهداف في شباك الأهلي بقميص الزمالك قبل انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر.

وكانت أهداف زيزو السابقة في الديربي بقميص الزمالك قد وضعته ضمن أبرز الأسماء التهديفية في جيله خلال مواجهات القطبين إلا أن انتقاله إلى الأهلي يفتح أمامه فصلًا مختلفًا في علاقته بالمباراة.

فإذا نجح زيزو في التسجيل بقميص الأهلي أمام الزمالك فسيصبح عاشر لاعب ينضم إلى القائمة التاريخية التي لم تتجاوز تسعة أسماء حتى الآن وفق القائمة المشار إليها.