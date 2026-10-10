القمة 133 بالأرقام والتاريخ.. 52 انتصارًا للأهلي و29 للزمالك.. هل يرد الأبيض على تفوق الأحمر التاريخي؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027 في لقاء تتجاوز أهميته حدود المنافسة على النقاط الثلاث ليعيد إلى الواجهة تاريخًا طويلًا من الصراع بين قطبي الكرة المصرية.

وتحمل القمة 133 أهمية خاصة في ظل التقارب بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 15 نقطة وهو ما يزيد من أهمية المواجهة في حسابات المنافسة على القمة.

وقبل صافرة البداية تكشف الأرقام التاريخية عن تفوق الأهلي في إجمالي الانتصارات وعدد الأهداف المسجلة مقابل رغبة الزمالك في تحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في الموسم الحالي وتساعده على تقليص الفارق التاريخي مع غريمه التقليدي.

الأهلي والزمالك.. 132 مباراة تكشف تاريخ الصراع في الدوري

شهدت مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منافسة ممتدة عبر أجيال مختلفة من اللاعبين والمدربين لتصبح القمة واحدة من أبرز المباريات في تاريخ الكرة المصرية بما تحمله من جماهيرية واسعة ونتائج مؤثرة في سباق البطولات.

ووفقًا للأرقام الواردة بشأن المواجهات السابقة في الدوري التقى الفريقان في 132 مباراة حقق الأهلي الفوز في 52 مواجهة بينما انتصر الزمالك في 29 مباراة وحسم التعادل 51 لقاءً.

وتعكس هذه الأرقام أفضلية واضحة للأهلي من حيث عدد الانتصارات إذ يتقدم على الزمالك بفارق 23 فوزًا في الوقت الذي شهدت فيه أكثر من مباراة تقاسم الفريقين نقاطها وهو ما يعكس جانبًا من طبيعة المنافسة التاريخية بين الناديين.

وتأتي المواجهة المقبلة لتضيف فصلًا جديدًا إلى سجل القمة إذ يسعى الأهلي إلى تعزيز تفوقه التاريخي بينما يتطلع الزمالك إلى تقليص الفارق وتحقيق انتصار جديد في واحدة من أهم محطات الموسم.

وتزداد أهمية الأرقام التاريخية عندما ترتبط بمواجهة تقام في توقيت حساس من عمر الدوري خاصة مع وجود الفريقين في المراكز الأولى وعدم رغبة أي منهما في التفريط في نقاط قد يكون لها تأثير مباشر على مسار المنافسة خلال الجولات المقبلة.

سجل الانتصارات.. 52 فوزًا للأهلي مقابل 29 للزمالك

يحتفظ الأهلي بالأفضلية في عدد مرات الفوز خلال مواجهات الفريقين في الدوري المصري بعدما حقق 52 انتصارًا مقابل 29 انتصارًا للزمالك وفقًا للإحصاءات المتاحة.

ويمثل هذا الفارق أحد أبرز المؤشرات التي تلخص جانبًا من تاريخ القمة لكنه لا يعني أن المواجهة المقبلة ستكون امتدادًا حتميًا للنتائج السابقة إذ تظل لكل مباراة ظروفها الفنية والبدنية والنفسية التي قد تغير موازين القوى داخل الملعب.

ويخوض الأهلي اللقاء بطموح إضافة انتصار جديد إلى سجله أمام الزمالك مستفيدًا من أهمية المباراة في صراع الصدارة بينما يبحث الفريق الأبيض عن نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه فرصة لتقليص الفارق التاريخي بين القطبين.

وتحظى مباريات الأهلي والزمالك بطبيعة استثنائية إذ لا تتوقف حساباتها عند وضع الفريقين قبل اللقاء بل تمتد إلى الضغوط الجماهيرية والإعلامية فضلًا عن التأثير المعنوي الكبير الذي يتركه الفوز في نفوس اللاعبين والمشجعين.

284 هدفًا في تاريخ القمة.. الأهلي يتقدم هجوميًا

على مستوى الأهداف سجل الأهلي 169 هدفًا في شباك الزمالك خلال مباريات الدوري مقابل 115 هدفًا للفريق الأبيض ليصل إجمالي الأهداف المسجلة فعليًا بين الفريقين إلى 284 هدفًا وفقًا للأرقام الواردة دون احتساب الأهداف الاعتبارية.

ويصل الفارق التهديفي بين الفريقين إلى 54 هدفًا لمصلحة الأهلي وهو ما يمنح الفريق الأحمر أفضلية إضافية في سجل المواجهات التاريخية إلى جانب تفوقه في عدد الانتصارات.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم التنافس الهجومي الذي شهدته لقاءات القطبين على مدار السنوات حيث نجح الفريقان في تسجيل أهداف حاسمة خلال مواجهات ارتبطت بسباق المنافسة على اللقب أو شكلت محطات بارزة في ذاكرة الجماهير.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة زيادة رصيده التهديفي أمام الزمالك بينما يأمل الفريق الأبيض في تحسين أرقامه التاريخية سواء بتحقيق الفوز أو تسجيل أهداف تمنحه فرصة تقليص الفارق في سجل المواجهات.

لكن الأرقام التهديفية السابقة لا تضمن تكرار السيناريوهات ذاتها في القمة المقبلة خاصة أن المباريات الكبرى كثيرًا ما تحسمها تفاصيل محدودة مثل استغلال الفرص والتمركز الدفاعي والقدرة على التعامل مع الضغط في اللحظات الحاسمة.

سداسية الأهلي في موسم 2001-2002.. أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الدوري

تحتفظ مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2001-2002 بمكانة بارزة في سجل القمة بعدما حقق الأهلي فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1 ليصبح هذا الانتصار وفقًا للأرقام الواردة أكبر فوز للأحمر على غريمه التقليدي في تاريخ مواجهاتهما ببطولة الدوري المصري.

ولا تزال نتيجة المباراة واحدة من أبرز النتائج التي تستحضرها جماهير الكرة المصرية عند الحديث عن تاريخ القمة نظرًا للفارق الكبير في عدد الأهداف وما تركته النتيجة من حضور في الذاكرة الجماهيرية للناديين.

أكبر انتصارات الزمالك على الأهلي.. 4 مرات بنتيجة 3-1

في المقابل شهد تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في الدوري المصري تحقيق الفريق الأبيض الفوز بنتيجة 3-1 في أربع مناسبات وفقًا للبيانات الواردة لتبرز هذه النتيجة ضمن أبرز انتصارات الزمالك على غريمه التقليدي.

وتؤكد هذه النتائج أن سجل القمة لم يكن حكرًا على طرف واحد رغم تقدم الأهلي في إجمالي الانتصارات والأهداف إذ تمكن الزمالك في محطات مختلفة من فرض تفوقه وتحقيق انتصارات بفارق هدفين.

ويمنح التاريخ الفريق الأبيض مساحة لاستحضار انتصاراته البارزة قبل المواجهة المقبلة في الوقت الذي يحاول فيه الأهلي الحفاظ على تفوقه الإجمالي وتعزيزه بنتيجة جديدة.

وتبقى أهمية هذه الأرقام في كونها جزءًا من ذاكرة التنافس بين الناديين لكنها لا تحسم موازين المباراة القادمة التي تتوقف على جاهزية اللاعبين وطريقة اللعب ومدى نجاح كل جهاز فني في استغلال نقاط ضعف المنافس.

قمة موسم 2021-2022.. مباراة الثمانية أهداف

من بين المواجهات التي تستحق التوقف عندها تأتي المباراة التي انتهت بفوز أحد الفريقين بنتيجة 5-3 خلال موسم 2021-2022 لتصبح وفقًا للإحصاءات المقدمة المباراة الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ لقاءات القمة بالدوري المصري بإجمالي ثمانية أهداف.

وتظل المباريات التي تشهد هذا العدد من الأهداف استثنائية في تاريخ مواجهات القطبين لما تتضمنه من أحداث هجومية متلاحقة وتغيرات في النتيجة فضلًا عن الإثارة التي تفرضها على الجماهير حتى الدقائق الأخيرة.

وتختلف هذه النوعية من المواجهات عن المباريات التي تتسم بالحذر الدفاعي إذ تمنح المساحات والفرص الهجومية دورًا أكبر في تحديد النتيجة وتضع اللاعبين أمام اختبارات متواصلة في التعامل مع التحولات السريعة.

ومع اقتراب القمة الجديدة تتطلع الجماهير إلى مشاهدة مباراة قوية فنيًا لكن طبيعة المواجهة تظل مرتبطة بخطط الفريقين ومدى استعدادهما وليس بالضرورة بتكرار النتائج الكبيرة التي شهدتها لقاءات سابقة.

الشباك النظيفة.. الأهلي يتفوق دفاعيًا على الزمالك

لا يقتصر التفوق التاريخي للأهلي على الانتصارات والأهداف بل يمتد إلى عدد المباريات التي نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الزمالك.

وبحسب الأرقام الواردة خرج الأهلي بشباك نظيفة في 56 مباراة أمام الزمالك بينما حافظ الفريق الأبيض على نظافة شباكه في 36 مواجهة أمام الأهلي.

ويعكس الفارق الذي يصل إلى 20 مباراة أفضلية الأهلي في هذا الجانب الإحصائي لكنه لا يقدم وحده صورة كاملة عن الأداء الدفاعي للفريقين إذ يتطلب التقييم الشامل النظر إلى طبيعة كل مباراة والظروف التي أقيمت خلالها.