شوبير: نتيجة مباراة القمة لا تؤثر على استمرار عموتة مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لن تؤثر على استمرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، في منصبه.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أكثر من مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أكد له أن نتيجة مباراة القمة لن تؤثر على موقف عموتة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المباراة لا تتعدى كونها مواجهة بـ3 نقاط، في ظل استمرار المنافسة خلال بداية الموسم.

وأضاف شوبير أن هناك إصرارًا داخل النادي الأهلي على استمرار الحسين عموتة في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري، رغم أهمية مواجهة الزمالك بالنسبة لجماهير الفريقين.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري المصري، ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تقارب موقفهما في جدول ترتيب المسابقة قبل المواجهة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.