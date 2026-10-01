التعادل 1-1 يحسم مواجهة مالقا وإسبانيول بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة مالقا وإسبانيول، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

شهدت المباراة إثارة كبيرة في دقائقها الأخيرة؛ حيث نجح فريق مالقا في خطف نقطة التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليحرم إسبانيول من الفوز.

كما عرفت المواجهة مشاركة اللاعب الشاب آدم أزنو كبديل في صفوف فريق مالقا.

افتتح بريان زاراجوزا التسجيل لصالح إسبانيول في الدقيقة 13، بينما خطف أدريان نينو هدف التعادل لصالح مالقا في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع مالقا رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الـ19 في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما رفع إسبانيول رصيده للنقطة 8 ليحتل المركزالـ11.